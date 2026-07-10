Estudiantes de Cartagena ya pueden postularse a tarifa diferencial en Transcaribe

La Secretaría de Educación Distrital abrió oficialmente la convocatoria para que estudiantes de básica secundaria, media y educación superior de Cartagena puedan postularse al beneficio de la tarifa diferencial de Transcaribe, un subsidio que busca facilitar el acceso al transporte público y contribuir a la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo.

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Los interesados deberán realizar su inscripción de manera virtual, diligenciando el formulario oficial de postulación y cargando la documentación requerida dentro de los plazos establecidos por la convocatoria en el enlace: https://sic.cartagena.gov.co/home/caracterizacion/externalform/TARIFA_DIF_EDU_SUP/

El secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, destacó que esta estrategia representa un importante apoyo para las familias cartageneras y una herramienta para reducir las barreras económicas que afectan la continuidad de los estudios. “Se trata de un descuento del 25,64 % sobre el valor del pasaje. Esta tarifa permitirá un mayor acceso de nuestros estudiantes al transporte público, atacando uno de los factores que más incide en la deserción escolar, ya que muchas veces abandonar los estudios obedece a dificultades relacionadas con el transporte y la movilidad”, afirmó el funcionario.

El beneficio está dirigido a estudiantes que pertenezcan a los niveles A y B del SISBÉN, residan en Cartagena y estén matriculados o admitidos en instituciones de educación superior habilitadas por el Distrito. También podrán participar estudiantes de básica secundaria y media que cumplan las condiciones definidas en la convocatoria.

La Secretaría de Educación informó que los aspirantes que se encuentren en condición de admitidos en una institución de educación superior podrán realizar su postulación; sin embargo, la asignación y activación del subsidio solo será efectiva una vez presenten el comprobante de matrícula vigente dentro de los tiempos establecidos.

El proceso de inscripción estará habilitado desde este viernes 10 de julio y hasta el próximo 24 de julio de 2026, exclusivamente a través del formulario oficial dispuesto por la Secretaría de Educación Distrital.

Con esta iniciativa, el gobierno del alcalde Dumek Turbay reafirma su compromiso con la permanencia estudiantil y el acceso equitativo a la educación, promoviendo condiciones que permitan a más jóvenes continuar su formación académica sin que las dificultades de transporte representen un obstáculo para alcanzar sus metas educativas.