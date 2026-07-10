Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” inició cursos de formación con 163 jóvenes en Cartagena

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP) recibió a 163 jóvenes colombianos, entre ellos 33 mujeres, quienes iniciaron su proceso de formación militar y académica con el propósito de convertirse en oficiales de la Armada de Colombia, al servicio de la Nación.

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Los nuevos aspirantes integran el Contingente Naval Regular número 182, Infantería de Marina 127, Profesional de Infantería de Marina 128 y Cadete del Cuerpo Administrativo 62, luego de completar el proceso de selección a través de la Dirección de Incorporación de la Armada de Colombia.

Durante la jornada de ingreso, se llevó a cabo la verificación de la documentación y la entrega de elementos de dotación. Asimismo, los hombres recibieron el corte de cabello reglamentario y las mujeres adoptaron el peinado militar establecido para su formación.

El Contralmirante Juan Pablo Pinilla Acosta, Director de la ENAP, se dirigió a las familias de los aspirantes para darles la bienvenida, destacando que quienes hoy cruzan las puertas de la institución son jóvenes colombianos comunes y corrientes, como cualquiera de los uniformados que integran la Institución, quienes, movidos por una profunda vocación de servicio, han decidido asumir el compromiso de dedicar su vida a la defensa del país.

“La esencia del ser militar es servir a Colombia con honor. Ser oficial de la Armada significa anteponer el bienestar de la Nación al interés personal y asumir una misión que exige sacrificio y compromiso permanente”, agregó el Director.

A partir de este momento, los aspirantes inician una fase de adaptación, durante la cual fortalecerán la disciplina, el trabajo en equipo, y se familiarizarán con los valores y principios que distinguen a los hombres y mujeres de mar. Este proceso se extenderá hasta el próximo 2 de octubre, fecha en la que se proyecta la ceremonia de Entrega de Armas y Juramento a la Bandera, primer hito de su formación a bordo de la ENAP.

Con el ingreso de esta nueva generación de aspirantes, la Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, reafirma su compromiso con la formación integral de los futuros líderes navales que tendrán la misión de proteger el azul de la bandera y servir con honor y tradición a todos los colombianos.