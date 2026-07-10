El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe cumple 51 años

Durante 51 años, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH Caribe), de la Dirección General Marítima (Dimar), ha convertido la ciencia en una herramienta estratégica para proteger la vida humana en el mar, fortalecer la navegación segura y ampliar el conocimiento sobre los mares colombianos. Desde Cartagena, este Centro de Excelencia lidera investigaciones en oceanografía física, química y biológica, desarrolla levantamientos hidrográficos y genera información técnica que respalda la toma de decisiones del Estado y contribuye al desarrollo marítimo del país.

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Como parte de ese trabajo, el CIOH Caribe ha liderado cruceros científicos que han permitido caracterizar las dinámicas oceanográficas del Caribe colombiano, fortalecer el conocimiento del territorio marítimo nacional y aportar información clave para la gestión ambiental, la planificación costera y la investigación científica del país.

Durante el último año, ejecutó 15 levantamientos hidrográficos en zonas estratégicas del Caribe y el Pacífico colombiano, fortaleciendo el conocimiento del territorio marítimo y la actualización permanente de la cartografía náutica nacional. Asimismo, realizó 116 actualizaciones cartográficas, representadas en 15 ediciones de cartas náuticas en papel, 77 mantenimientos de cartas electrónicas y 24 actualizaciones de cartas en papel. Además, emitió 394 Avisos a los Navegantes y 867 mensajes NAVTEX, suministrando información oportuna para la comunidad marítima y contribuyendo a una navegación más segura.

En materia de monitoreo oceánico y meteorológico, emitió 1.701 pronósticos meteorológicos para los principales puertos del Caribe colombiano, 189 pronósticos de altamar y 26 comunicados especiales asociados a fenómenos océano-atmosféricos durante la temporada ciclónica, fortaleciendo la prevención, la gestión del riesgo y la capacidad de respuesta frente a eventos que pueden afectar las actividades marítimas.

De acuerdo con el Director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, Capitán de Navío Alexis Grattz Bonilla, “cumplir 51 años representa el compromiso permanente de la Dirección General Marítima con la excelencia científica, la innovación y la generación de conocimiento desde el CIOH para Colombia. Nuestro trabajo continúa orientado a fortalecer la investigación oceanográfica e hidrográfica, aportando información confiable que respalde la seguridad marítima, la conservación de los ecosistemas y el desarrollo de la Nación”.

Como parte de la conmemoración de este aniversario, el CIOH Caribe desarrolló una agenda académica e institucional orientada a reconocer el compromiso y la excelencia de su talento humano, además de fortalecer el intercambio de conocimiento y la integración entre quienes, desde la investigación científica y técnica, contribuyen al cumplimiento de la misión de la Autoridad Marítima Colombiana.

Las capacidades del Centro se sustentan en un talento humano altamente calificado, integrado por investigadores, hidrógrafos, oceanógrafos, ingenieros y personal técnico especializado, así como en sus plataformas científicas a flote: los buques ARC “Simón Bolívar”, ARC “Caribe”, ARC “Roncador”, ARC “Providencia”, ARC “Isla Alburquerque” y ARC “Isla Fuerte”. Gracias a esto, el CIOH Caribe desarrolla investigaciones oceanográficas e hidrográficas de alto nivel que generan información estratégica para la gestión del territorio marítimo colombiano y respaldan la labor de la Autoridad Marítima Nacional.

Desde su creación en 1975, el CIOH Caribe genera información científica estratégica para la gestión ambiental, la planificación costera, la atención de emergencias marítimas y el desarrollo de investigaciones científicas que apoyan la formulación de políticas públicas. Sus estudios respaldan la toma de decisiones de las entidades gubernamentales, sirven de insumo para la academia y aportan al sector productivo, contribuyendo al desarrollo sostenible del país y al fortalecimiento del conocimiento sobre los océanos colombianos.

De cara al futuro, entre los principales retos del CIOH Caribe se encuentran: el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas para la detección temprana de huracanes, marejadas y otros fenómenos oceanográficos; mantener su acreditación como centro de investigación ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; y consolidar proyectos estratégicos de alto impacto, como los estudios sobre el patrimonio cultural sumergido del Galeón San José y las expediciones científicas a la Antártida a través del proyecto ICEMAN – Investigación Científica Marina para la Seguridad Marítima en la Antártica, ampliando la cooperación científica y la proyección internacional de Colombia en investigación marina.

Hoy, la Dirección General Marítima, a través del CIOH Caribe, reafirma su compromiso de investigar, proteger y servir al mar colombiano, fortaleciendo la ciencia como una capacidad estratégica del Estado para comprender los océanos, enfrentar los desafíos del cambio climático, conservar los ecosistemas marinos y contribuir al desarrollo sostenible y marítimo de Colombia.