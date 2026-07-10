Ejército llega a zona rural de Dagua tras denuncias de confinamiento de familias

Alrededor de 300 familias de los corregimientos El Danubio, El Placer, Cauchar, La Cascada y La Elsa de Dagua aseguran que permanecen confinadas por el temor que genera la presencia de hombres armados y que pone en riesgo su seguridad.

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Estas denuncias llevaron a las autoridades del Valle a realizar un consejo extraordinario de seguridad, en el que se anunció el ingreso del Ejército a la zona y una recompensa de hasta 30 millones de pesos para esclarecer los tres homicidios ocurridos en menos de una semana, incluido el de un líder social.

“La Gobernadora ha pedido la conformación de una burbuja de inteligencia entre todas las fuerzas, la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía, para lograr que, a través de los instrumentos de inteligencia, se pueda establecer realmente quiénes son o cuál es la identidad del grupo que hace presencia en algunos puntos de la zona rural de Dagua desde hace dos semanas, según ha manifestado la comunidad”, detalló Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento.

Además, la Gobernación anunció la activación de una ruta humanitaria para verificar la situación de las comunidades y brindar acompañamiento institucional.