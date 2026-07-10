Comienza el Torneo Primera B II-2026: así será el debut de los equipos vallecaucanos
El segundo semestre del fútbol de ascenso en Colombia comenzará el viernes 24 de julio y los cinco equipos vallecaucanos buscarán iniciar con pie derecho un campeonato que entregará el segundo cupo a la máxima categoría del fútbol colombiano.
El Torneo de Ascenso II-2026 ya tiene todo listo para su inicio. La primera fecha se disputará entre el viernes 24 y el lunes 27 de julio, marcando el comienzo de un nuevo semestre para los clubes que sueñan con alcanzar el ascenso a la Liga.
El Valle del Cauca volverá a ser uno de los departamentos con mayor representación en la competencia. Orsomarso, Inter Palmira, Atlético Cali, Independiente Yumbo y Boca Juniors de Cali afrontarán un nuevo reto con el objetivo de consolidar una campaña que los acerque a las fases definitivas del torneo.
La participación de los equipos vallecaucanos comenzará el viernes 24 de julio, cuando Boca Juniors de Cali visite a Deportes Quindío desde las 4:05 p.m. en el estadio Centenario de Armenia. La acción continuará el domingo 26, con la visita de Inter Palmira a Patriotas a las 4:00 p.m. en el estadio La Independencia de Tunja, mientras que Orsomarso recibirá a Barranquilla FC a las 5:00 p.m. en el estadio Raúl Miranda.
La primera fecha se cerrará el lunes 27 de julio, cuando Atlético Cali sea local frente a Independiente Yumbo desde las 7:30 p.m. en el estadio Pascual Guerrero.
Con el inicio del Torneo BetPlay II-2026 comienza un nuevo camino hacia el ascenso, en una temporada en la que los clubes buscarán sumar desde el primer partido para mantenerse en la pelea por el segundo cupo a la Liga BetPlay.
Programación completa fecha1:
Viernes 24 de julio
Deportes Quindío vs. Boca Juniors de Cali- 4:05 p.m. Centenario
Tigres FC vs. Leones FC-6:00 p.m. Metropolitano de Techo
Sábado 25 de julio
Bogotá FC vs. Unión Magdalena-4:00 p.m. Metropolitano de Techo
Real Cartagena vs. Real Santander-7:00 p.m. Jaime Morón
Domingo 26 de julio
Patriotas vs. Inter Palmira-4:00 p.m. La Independencia
Orsomarso vs. Barranquilla FC-5:00 p.m. Raúl Miranda
Lunes 27 de julio
Envigado FC vs. Real Cundinamarca-3:30 p.m. Polideportivo Sur
Atlético Cali vs. Independiente Yumbo-7:30 p.m. Pascual Guerrero