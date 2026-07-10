Comienza el Torneo Primera B II-2026: así será el debut de los equipos vallecaucanos

El Torneo de Ascenso II-2026 ya tiene todo listo para su inicio. La primera fecha se disputará entre el viernes 24 y el lunes 27 de julio, marcando el comienzo de un nuevo semestre para los clubes que sueñan con alcanzar el ascenso a la Liga.

El Valle del Cauca volverá a ser uno de los departamentos con mayor representación en la competencia. Orsomarso, Inter Palmira, Atlético Cali, Independiente Yumbo y Boca Juniors de Cali afrontarán un nuevo reto con el objetivo de consolidar una campaña que los acerque a las fases definitivas del torneo.

La participación de los equipos vallecaucanos comenzará el viernes 24 de julio, cuando Boca Juniors de Cali visite a Deportes Quindío desde las 4:05 p.m. en el estadio Centenario de Armenia. La acción continuará el domingo 26, con la visita de Inter Palmira a Patriotas a las 4:00 p.m. en el estadio La Independencia de Tunja, mientras que Orsomarso recibirá a Barranquilla FC a las 5:00 p.m. en el estadio Raúl Miranda.

La primera fecha se cerrará el lunes 27 de julio, cuando Atlético Cali sea local frente a Independiente Yumbo desde las 7:30 p.m. en el estadio Pascual Guerrero.

Con el inicio del Torneo BetPlay II-2026 comienza un nuevo camino hacia el ascenso, en una temporada en la que los clubes buscarán sumar desde el primer partido para mantenerse en la pelea por el segundo cupo a la Liga BetPlay.

Programación completa fecha1:

Viernes 24 de julio

Deportes Quindío vs. Boca Juniors de Cali- 4:05 p.m. Centenario

Tigres FC vs. Leones FC-6:00 p.m. Metropolitano de Techo

Sábado 25 de julio

Bogotá FC vs. Unión Magdalena-4:00 p.m. Metropolitano de Techo

Real Cartagena vs. Real Santander-7:00 p.m. Jaime Morón

Domingo 26 de julio

Patriotas vs. Inter Palmira-4:00 p.m. La Independencia

Orsomarso vs. Barranquilla FC-5:00 p.m. Raúl Miranda

Lunes 27 de julio

Envigado FC vs. Real Cundinamarca-3:30 p.m. Polideportivo Sur

Atlético Cali vs. Independiente Yumbo-7:30 p.m. Pascual Guerrero