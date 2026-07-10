Dos hurtos frustrados y cadenas de oro recuperadas por la policía en Cartagena

En desarrollo de las acciones operativas encaminadas a prevenir y contrarrestar el delito de hurto en Cartagena, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a cuatro personas señaladas de participar en dos hechos delictivos ocurridos en sectores turísticos y comerciales de la ciudad.

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El primer procedimiento se registró en la Calle Primera de Badillo, en el Centro Histórico, donde unidades de la Zona de Atención Policial atendieron de manera inmediata el llamado de un ciudadano de nacionalidad estadounidense, quien manifestó haber sido víctima del hurto de una cadena de oro, avaluada en más de seis millones de pesos.

Gracias a la rápida reacción de las patrullas de vigilancia y al despliegue de un operativo de búsqueda en el sector, fue interceptado un ciudadano conocido con el alias de “El Dani”, de 21 años de edad. Durante el procedimiento de registro a persona, los uniformados le hallaron en su poder la joya reportada como hurtada, la cual fue recuperada.

Alias “El Dani” registra tres anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto de menor cuantía (2024), fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (2024) y hurto (2026).

En un segundo procedimiento, adelantado en la calle Venezuela del barrio La Matuna, uniformados que realizaban actividades de patrullaje fueron alertados por la comunidad sobre un presunto hurto cometido en contra de una ciudadana de nacionalidad mexicana.

La oportuna reacción de los policías permitió la captura de tres presuntos responsables, conocidos con los alias de “Álvaro”, “Fabián” y “Joimer”, de 25, 24 y 19 años de edad, respectivamente.

Durante el procedimiento les fue hallada en su poder una cadena de oro, avaluada en más de un millón de pesos, reportada como hurtada. Posteriormente, fueron plenamente reconocidos por la víctima como los presuntos autores del hecho.

Los tres capturados registran cinco anotaciones judiciales como indiciados por diferentes delitos:

• Alias “Álvaro” registra dos anotaciones por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (2025) y hurto calificado (2026).

• Alias “Fabián” registra una anotación por el delito de hurto calificado (2026).

• Alias “Joimer” registra dos anotaciones por los delitos de lesiones personales (2024) y hurto calificado (2026).

Los cuatro capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación jurídica.

Las joyas recuperadas fueron devueltas a sus legítimos propietarios, quienes destacaron y agradecieron la oportuna reacción de los uniformados.

La Policía Nacional en Cartagena resalta estos resultados operativos en la lucha contra el hurto, delito por el cual, en lo corrido del año, han sido capturadas 588 personas.

“Seguimos fortaleciendo las acciones operativas y la capacidad de reacción de nuestros uniformados para combatir el hurto y garantizar entornos más seguros para residentes, comerciantes y visitantes de la ciudad”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.