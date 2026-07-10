Distrito certificó a 45 líderes con discapacidad y sus cuidadores en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo y la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, clausuró el curso “Liderazgo sin Barreras”, una apuesta por una ciudad donde todos cuentan.

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Este fue un proceso de formación que durante dos meses fortaleció las capacidades de 45 personas con discapacidad, sus cuidadores y representantes de organizaciones para promover una participación más activa en la construcción de una ciudad incluyente.

La jornada de clausura estuvo marcada por la entrega de certificados a los participantes, quienes culminaron con éxito una ruta de formación orientada a fortalecer herramientas de liderazgo, incidencia política, conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, formulación de proyectos y participación ciudadana, bajo un modelo basado en la Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC).

Formación para fortalecer el liderazgo y la participación

La coordinadora del proyecto, Indira Simancas, destacó que este proceso buscó brindar herramientas que permitan a los participantes convertirse en actores con mayor capacidad de incidencia dentro de sus comunidades.

“Culminamos un proceso formativo muy importante dirigido a la población con discapacidad. Fue un proceso llamado ‘Curso de Liderazgo sin Barreras’ que tuvo como objetivo fortalecer las herramientas técnicas, jurídicas y de liderazgo en esta población y sus cuidadores”, expresó.

Simancas explicó que los participantes asistieron semanalmente a diferentes módulos de formación. “Asistieron alrededor de 45 personas durante aproximadamente dos meses. Tuvieron la oportunidad de formarse en módulos como liderazgo, incidencia política, normas jurídicas para los derechos de esta población y formulación de proyectos. Fue una ruta de formación bastante nutrida. Hoy estamos entregando la certificación a estas personas que asistieron muy juiciosamente a todo el proceso de formación”, dijo.

Asimismo, resaltó el impacto que tendrá esta formación en la vida de quienes culminaron el curso. “Al recibir esta certificación no solamente evidencian que han adquirido un conocimiento, sino que se convierten en interlocutores válidos ante la administración distrital, exponiendo la problemática de la comunidad a la que representan”, concluyó Simancas.

Más oportunidades para una Cartagena incluyente

La secretaria de Participación y Desarrollo Social, Ana Milena Jiménez, destacó la importancia de seguir generando espacios de formación que fortalezcan el liderazgo de las personas con discapacidad y sus cuidadores.

“Con gran alegría damos cierre a la formación Liderazgo sin Barreras, dirigido especialmente para las personas con discapacidad y cuidadores. Creemos que fortalecer sus capacidades en liderazgo participativo, generará grandes oportunidades de inclusión en la ciudad. Felicidades a todos ellos y qué orgullo que hayan estado activos en este espacio”, aseguró.

Los protagonistas destacan el impacto del proceso

Para Katia Cardozo, participante con discapacidad visual, esta experiencia le permitió fortalecer conocimientos y descubrir nuevas herramientas para ejercer liderazgo y defender los derechos de su comunidad.

“La verdad, este proceso es muy interesante. Aprendí muchas cosas nuevas, reforcé otras que ya sabía y ojalá pueda existir una segunda etapa para esta capacitación”, expresó.

Katia explicó que uno de los principales aprendizajes fue comprender cómo la participación ciudadana puede convertirse en una herramienta para transformar la realidad de las personas con discapacidad. “Aprendí que podemos conformar veedurías ciudadanas para que los procesos y procedimientos en la ciudad sean buenos y lleguen a sus términos. En la medida que uno conoce la norma, conoce los procesos y los procedimientos, puede reclamar sus derechos y ayudar a otras personas también a que reclamen sus derechos”, manifestó.

Por su parte, Faber Torres, líder de la comunidad con discapacidad auditiva, aseguró que el curso fortaleció su capacidad para representar y defender los intereses de la población sorda.

“Me pareció muy interesante. Aprendí a ser líder porque de verdad yo soy líder, pero necesitaba aprender más para incidir y apoyar a mi comunidad sorda. Aprendí muchísimo, no me lo esperaba. Tengo la capacidad de defender a mi comunidad sorda”, dijo.

Además, resaltó que uno de los conocimientos adquiridos le permitirá promover una mejor atención para esta población. “Me llamó muchísimo la atención que ya puedo hacer veeduría a las entidades de salud para tener una mejor accesibilidad”, concluyó.

Una ciudad donde todos cuentan

Con iniciativas como “Liderazgo sin Barreras”, la Alcaldía Mayor de Cartagena continúa fortaleciendo la participación ciudadana y promoviendo escenarios de formación que permitan a las personas con discapacidad, sus cuidadores y organizaciones ejercer un liderazgo más sólido, conocer sus derechos y contribuir activamente a la construcción de una ciudad más justa, participativa e incluyente.