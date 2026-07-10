Con apoyo del IPCC, Corpocobras restaura escultura en Bayunca y proyecta nueva obra de arte

El corregimiento de Bayunca vivió una jornada histórica de apropiación patrimonial con la presentación oficial y entrega de la primera escultura restaurada del proyecto “Bayunca: Gentes de todos los colores”, una iniciativa de la Corporación Las Cobras de Cartagena, Corpocobras. El proyecto se ejecuta en el marco de la convocatoria de estímulos del Circuito Cultural de Cartagena de Indias, impulsada por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del PCC.

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La comunidad educativa de la Institución Etnoeducativa de Bayunca, INSTEBA, se congregó para develar la restauración de la escultura de gran formato titulada “Rodolfo El Manguero”. La obra fue recuperada colectivamente por estudiantes de la media técnica y de la jornada nocturna en un riguroso laboratorio formativo en artes plásticas y escultura monumental efímera, bajo la tutoría de Maritza Zúñiga, directora artística del proyecto, y el acompañamiento del artista invitado Willinton Cantillo.

La intervención artística transformó un antiguo personaje de pescador afrocartagenero de icopor, obsequiado al colegio tras las Fiestas de la Independencia de noviembre de 2025 y que se encontraba deteriorado, el cual fue reconvertido por completo por los estudiantes bayunqueros. Mediante un proceso pedagógico que abarcó diagnóstico, modelado tridimensional, tallado, empapelado y pintura con aerógrafo, los jóvenes devolvieron el volumen a la pieza y transformaron su significado: ahora sus manos están abiertas para ofrecer mangos en lugar de pescados, mutando su actitud de pedir a una de ofrecer saberes e historia a las nuevas generaciones.

El nombre del personaje rinde un homenaje mitificado a dos conocidos habitantes de la Calle Grande del pueblo: Rodolfo, un reparador de parlantes que sabe escuchar lo que otros no oyen, y Rodolfo, un campesino cultivador de mangos. La identidad del personaje tomó fuerza gracias a las narrativas colectivas compartidas en el taller por Benilda Hurtado, quien ejerce como trabajadora de servicios generales de la institución, junto al docente Naudis De Voz.

El acto académico estuvo presidido por la rectora de la institución, Petrona Salgado Torres, y contó con un conversatorio sobre “El Mango como fruto identitario de Bayunca” liderado por los docentes Naudis De Voz, Janny Manjarrez y Benilda Hurtado, además de una presentación de acrósticos a cargo de la profesora de teatro Alejandra Marín.

Durante el encuentro, Corpocobras reveló además el concepto estético de su próxima obra que se encuentra en proceso de creación colectiva y será expuesta públicamente el 13 de agosto, denominada “Mangondo Bayunquero: Bayunca, gentes de todos los colores”. Inspirado en un universo visual donde la fruta se transforma en gente, la propuesta constará de seis mangos suspendidos de una misma rama sotenida por tres raíces (indígena, afro y multicultural), representando las distintas formas de nombrar el territorio con su respectivo tocado y gestualidad.

Shirley Tuñón, directora general del IPCC, destacó el impacto pedagógico de la convocatoria. “Desde el IPCC respaldamos con entusiasmo estos procesos descentralizados que fortalecen la identidad etnoeducativa desde las aulas. Ver este primer resultado de restauración en Bayunca es un fiel reflejo de cómo los estímulos del Circuito de Cartagena permiten que los saberes tradicionales y la creación artística sean apropiados con orgullo por la juventud rural”.

En la velada, la rectora de INSTEBA, Petrona Salgado Torres, expresó su profunda gratitud con el colectivo artístico y el Distrito. “Agradecemos enormemente que hayan escogido a nuestra institución para desarrollar este hermoso proyecto. Ver cómo la cultura y la tradición unen generaciones es motivo de orgullo, y esta escultura restaurada será un símbolo que cuidaremos para transformar positivamente nuestro entorno”.

Finalmente, Maritza Zúñiga, directora artística de Corpocobras, resaltó el compromiso de los estudiantes con el cuidado de la obra. “Lo que hoy apreciamos es el testimonio de un proceso pedagógico y artístico plenamente cumplido a través de la restauración de la memoria colectiva. Lograr que los jóvenes despertaran interés por la escultura monumental fue un hermoso reto. Para el inicio del evento contamos con el poder de la oración a cargo de la profesora Janny Manjarrez, abriendo un espacio donde la comunidad entendió que Rodolfo es de todos; por eso invitamos a protegerlo, no golpearlo ni subirse en él, para que perdure en el tiempo como el guardán de nuestra historia”.