Cayó presunto expendedor de droga que habría intentado sobornar a policías en Magangué

La Policía Nacional en Bolívar, en desarrollo de las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana, logró la captura en flagrancia de un hombre de 29 años por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y cohecho por dar u ofrecer, en hechos ocurridos en el barrio Maracaná del municipio de Magangué.

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Los hechos se registraron cuando uniformados de la Zona de Atención Policial, en conjunto con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), realizaban labores de patrullaje, registro y control, implementando el servicio de policía orientado a las personas y los territorios.

Los policías se desplazaron hasta la calle 14 con carrera 9 del barrio Maracaná, en Magangué, donde observaron a un hombre cuyas características coincidían con las suministradas por un denunciante. Al notar la presencia policial, el individuo adoptó una actitud nerviosa e intentó huir, siendo interceptado pocos metros después.

Durante el registro personal, presuntamente, le fueron halladas 234 dosis de marihuana, entre ellas una bolsa plástica hermética con sustancia vegetal y 20 cigarrillos elaborados con la misma sustancia, además de un supuesto ofrecimiento económico.

Ante esta situación, los policías rechazaron el ofrecimiento, incautaron el dinero como elemento material probatorio y dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación al capturado por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y cohecho por dar u ofrecer. Será un juez de la República quien defina su situación judicial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, Comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó que este resultado refleja el compromiso de los hombres y mujeres de la Institución con la legalidad, la transparencia y la lucha frontal contra la corrupción.

“Nuestros policías actúan con absoluta integridad y apego a la ley. Ninguna oferta de dinero desviará el cumplimiento del deber. Este procedimiento demuestra que en la Policía Nacional prevalecen la honestidad, la transparencia y el compromiso de servir a los ciudadanos.”