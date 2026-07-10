Capturado ‘El Travieso’ por presunto robo en El Toril

En el marco de los planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena capturaron en flagrancia a un presunto delincuente en el noroccidente de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad y a la rápida reacción de las patrullas de vigilancia, fue capturado un hombre conocido con el alias de ‘Travieso’, de 27 años, por el delito de hurto en la modalidad de raponazo.

Tras recibir el reporte del hurto, las patrullas iniciaron la búsqueda del presunto responsable, logrando interceptarlo sobre la avenida Pedro de Heredia, a la altura del barrio Las Delicias. De acuerdo con la información recopilada, el hombre habría cometido el raponazo de un bolso a una ciudadana en el sector El Toril, mientras se desplazaba en una motocicleta. Durante el procedimiento fueron recuperados dos celulares y un computador portátil, los cuales fueron entregados nuevamente a su propietaria.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado a 3.863 personas por diferentes delitos, de las cuales 588 han sido por hurto.

“Continuamos desplegando acciones operativas que nos permiten afectar el accionar de la delincuencia en Cartagena. El apoyo de la comunidad es fundamental para identificar, capturar y llevar ante la justicia a quienes ponen en riesgo la seguridad y la convivencia ciudadana”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.