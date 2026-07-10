Arelys Henao celebra sus 30 años de trayectoria en la música con concierto en Bogotá

La cantante de música popular Arelys Henao celebrará sus 30 años de trayectoria en la música con un concierto el próximo 17 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá.

Un espectáculo que ya supera el 90 % de la boletería vendida y se perfila como uno de los eventos más importantes de su historia artística.

A pocos meses del evento, solo quedan las últimas localidades disponibles, lo que refleja el cariño y la fidelidad que la artista ha cultivado durante tres décadas de carrera.

La noche estará marcada por un recorrido por los temas que han definido su trayectoria y la han convertido en una de las voces más representativas de la música popular colombiana.

El repertorio incluirá éxitos como “Señor Prohibido”, “Mi Historia”, “Lo Pasado, Pisado”, “Amante de Amigo”, “La Patrona”, “Amarga Despedida”, “No Podemos Callar”, “Fue Mi Culpa” y “Flores en Vida”, entre otros.

Uno de los momentos más esperados del espectáculo será la participación de artistas invitados.

Aunque sus nombres aún no han sido revelados, la organización confirmó que serán anunciados en los próximos días, aumentando la expectativa de los seguidores que asistirán a esta celebración.

Con una carrera construida a partir de historias de lucha, resiliencia y empoderamiento, Arelys Henao ha logrado consolidarse como una de las artistas femeninas más influyentes del género popular.

El concierto en el Movistar Arena será mucho más que un aniversario: será un homenaje a tres décadas de música, esfuerzo y conexión con el público.

Con un recinto casi lleno y varias sorpresas aún por revelar, la celebración promete convertirse en una de las noches más memorables de la carrera de la cantante.

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