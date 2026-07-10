Alicia Bozzi Martínez asumió como rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar

En una ceremonia realizada en el auditorio Jorge Taua del Campus Casa Lemaitre, Alicia Bozzi Martínez tomó posesión como nueva rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB).

Con este nombramiento inicia una nueva etapa para la institución, enfocada en seguir consolidando su excelencia académica, fortalecer la investigación, la innovación y la internacionalización, y ampliar su aporte al desarrollo de Cartagena, la región Caribe y Colombia.

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La nueva rectora de la UTB está vinculada a la institución desde 2019 y su trabajo ha contribuido a la transformación de la universidad gracias a su liderazgo en proyectos estratégicos tanto académicos como de relacionamiento.

Como directora de Desarrollo lideró la consolidación de alianzas con empresas, fundaciones y organizaciones nacionales e internacionales que fortalecieron la estrategia filantrópica de la UTB, ampliando oportunidades de acceso y permanencia para cientos de jóvenes talentosos de toda la región.

Posteriormente, como vicerrectora de Autonomía y Éxito Profesional, impulsó la creación de la Ruta de Autonomía y Éxito Profesional, una apuesta institucional innovadora que complementa la excelencia académica con el desarrollo de competencias para la vida, el liderazgo, la empleabilidad, el emprendimiento, el aprendizaje permanente y una conexión más estrecha de los estudiantes con el sector productivo.

“Asumo la Rectoría de la Universidad Tecnológica de Bolívar con un profundo orgullo, una enorme emoción y, sobre todo, con un gran sentido de responsabilidad. Esta es una institución que conozco, que me ha permitido crecer profesionalmente y de la que me siento profundamente orgullosa. Hoy recibo este reto con el compromiso de trabajar junto a toda la comunidad universitaria para seguir construyendo una universidad de excelencia que transforme vidas a través de la educación”, resalta la nueva rectora Alicia Bozzi Martínez.

Durante su discurso de posesión, la rectora también compartió la visión que orientará su gestión: “consolidar una Universidad que no solo forme profesionales de excelencia, sino ciudadanos capaces de transformar su entorno desde el conocimiento, la innovación y la acción. Queremos que la UTB siga siendo protagonista del desarrollo de Cartagena, la región Caribe y Colombia, fortaleciendo la investigación, el emprendimiento, la internacionalización y las alianzas que convierten el conocimiento en soluciones reales para los desafíos de nuestra sociedad”.

Una trayectoria con ADN de la UTB

Alicia Bozzi, nueva rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar, es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, especialista en Gerencia Empresarial, egresada de la UTB, con estudios en marketing estratégico y gerencia política. Cuenta con más de veinticinco años de experiencia liderando iniciativas de desarrollo económico, empresarial y social en los sectores público, privado y social.

A lo largo de su carrera profesional, además de su paso por la UTB, ocupó importantes cargos como consultora de Araujo Ibarra & Asociados, directora del programa Cartagena Cómo Vamos, directora ejecutiva del Consejo Gremial de Bolívar y secretaria técnica del Consejo Consultivo de Cartagena para el seguimiento de macroproyectos de ciudad. Estas experiencias le permitieron consolidar una amplia trayectoria en la articulación entre empresa, Estado, academia y sociedad.

Con la posesión de Alicia Bozzi Martínez, la Universidad Tecnológica de Bolívar inicia una nueva etapa para seguir consolidando su liderazgo académico, fortalecer su impacto en la investigación y la innovación, y profundizar su compromiso con la formación de ciudadanos capaces de transformar positivamente la región y el país.