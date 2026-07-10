Alcaldía invita a disfrutar las Fiestas Patronales de Tierra Baja en honor a la Virgen del Carmen

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), invita a cartageneros y visitantes a disfrutar de las Fiestas Patronales de Tierra Baja en honor a la Virgen del Carmen 2026, una celebración organizada por Corpofes Tierra Baja, que se desarrollará del 10 al 16 de julio con una agenda pensada para toda la comunidad y que exalta las tradiciones, la identidad y el sentido de pertenencia de esta vereda de La Boquilla.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Yeraldín Ocampo Díaz, representante legal de Corpofes indicó: “Las Fiestas Patronales de Tierra Baja son una expresión viva de nuestra identidad y una oportunidad para que las familias se reencuentren alrededor de sus tradiciones. Hemos preparado una programación pensada para todas las edades, donde la cultura, el deporte, la recreación y la fe se unen para fortalecer el sentido de pertenencia por nuestro territorio. Invitamos a toda Cartagena a acompañarnos y vivir esta celebración con alegría, respeto y en comunidad.”

Estas festividades representan una de las expresiones culturales y religiosas más importantes de Tierra Baja, donde las familias se reúnen para compartir alrededor de la música, las manifestaciones tradicionales, las actividades deportivas, los concursos populares y los actos de fe en honor a la Virgen del Carmen. Durante siete días, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores podrán participar en una programación diversa que fortalece el tejido social y promueve la preservación del patrimonio cultural de la comunidad.

Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena, destacó el respaldo de la administración distrital a estas celebraciones tradicionales: “Seguiremos apoyando las manifestaciones culturales que fortalecen la identidad de nuestras comunidades. Tierra Baja es un ejemplo de cómo las tradiciones unen a las personas y dinamizan la vida cultural del territorio. Invitamos a todos los cartageneros a vivir estas fiestas con alegría, respeto y sentido de pertenencia”, expresó.

Además, la directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, resaltó: “Las Fiestas Patronales de Tierra Baja son una oportunidad para encontrarnos alrededor de nuestras raíces, reconocer el valor de las tradiciones y seguir fortaleciendo la cultura como un elemento de unión y transformación social. Invitamos a toda Cartagena a disfrutar de esta programación pensada para todas las edades”, afirmó.

Agenda completa

Viernes 10 de julio

• 7:00 p.m. – Lanzamiento de las Fiestas Patronales.

Plaza principal.

Sábado 11 de julio

• 7:00 p.m. – Evento bailable de integración cultural con “picó”.

Campo de softball.

Domingo 12 de julio

• 10:00 a.m. – Juego de sóftbol.

Campo de Sóftbol.

• 10:00 a.m. – Campeonato relámpago de bolita de caucho.

Campo de Sóftbol.

• 10:00 a.m. – Campeonato relámpago bate tapita.

Campo de Sóftbol.

• 10:00 a.m. – Concursos tradicionales.

Campo de Sóftbol.

• 12:00 p.m. – Domingo Salsero.

Caseta La Deportiva.

Lunes 13 de julio

• 6:00 p.m. – Campeonato de dominó, dama y ludo.

Parque El Trupi.

Martes 14 de julio

• 9:00 a.m. – Cabalgata de caballitos de palo.

Institución Etnoeducativa de Tierra Baja.

• 10:00 a.m. – Concursos tradicionales infantiles.

Institución Etnoeducativa de Tierra Baja.

• 10:30 a.m. – Concurso de cuentos infantiles.

Institución Etnoeducativa de Tierra Baja.

• 11:30 a.m. – Presentación de la banda del colegio.

Institución Etnoeducativa de Tierra Baja.

• 12:30 p.m. – Entrega de premios.

Institución Etnoeducativa Tierra Baja.

Miércoles 15 de julio

• 6:00 p.m. – Barra de premios.

Plaza principal.

Jueves 16 de julio

• 5:00 a.m. – Aurora.

Recorrido por la comunidad.

• 4:00 p.m. – Procesión de la Virgen del Carmen.

Recorrido por la comunidad.

• 7:00 p.m. – Gran Concierto y Show de Pirotecnia.

Campo de softball.