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09 jul 2026 Actualizado 12:26

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Cartagena

Reparada tubería de Aguas de Cartagena en la vía Mamonal- Gambote

El daño estaba localizado a la altura de la rotonda del Fondo Rotatorio

Aguas de Cartagena

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Aguas de Cartagena informa a la comunidad que concluyeron exitosamente las labores de reparación de la tubería de 600 milímetros de diámetro, ubicada a la altura de la rotonda del Fondo Rotatorio, sobre la vía Mamonal–Gambote, en la zona industrial de Mamonal.

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Una vez finalizada la intervención, se inició el proceso de restablecimiento del servicio de agua potable en los sectores que resultaron afectados por esta situación.

La normalización del suministro se realizará de manera gradual, a medida que la red recupere sus niveles normales de presión y caudal, por lo que los usuarios podrán percibir el restablecimiento progresivamente durante las próximas horas.

Aguas de Cartagena agradece la comprensión de la comunidad y reconoce el trabajo de su equipo técnico, que actuó de manera oportuna para superar esta contingencia y restablecer la continuidad del servicio en el menor tiempo posible.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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