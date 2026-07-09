Personería de Turbaco exige medidas a Hogares Claret tras disturbios causados por menores

La Personería Municipal de Turbaco lideró una mesa de trabajo interinstitucional para evaluar los recientes hechos de alteración del orden público protagonizados por adolescentes vinculados a la Fundación Hogares Claret, luego de que en días pasados se registrara una fuga de varios jóvenes que generó preocupación entre la comunidad.

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En la reunión participaron la Alcaldía de Turbaco, la Secretaría de Gobierno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía Nacional, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, representantes de la Fundación Hogares Claret y demás entidades competentes, con el propósito de analizar lo ocurrido, revisar los protocolos de atención y coordinar acciones para prevenir nuevos incidentes.

Durante la jornada, las instituciones reafirmaron su compromiso con la protección de los derechos de los adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, sin dejar de lado la necesidad de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Turbaco.

El personero municipal, Iván Roca, hizo un llamado a la Fundación Hogares Claret para que fortalezca las medidas de control y prevención dentro del centro de atención, con el fin de evitar que vuelvan a registrarse situaciones que alteren la convivencia ciudadana.

“Desde la Personería de Turbaco respetamos y defendemos los derechos de los adolescentes que se encuentran bajo la protección del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Sin embargo, también debemos velar por los derechos de toda la comunidad. Por eso hacemos un llamado respetuoso pero firme a la Fundación Hogares Claret para que adopte las medidas correctivas y fortalezca sus protocolos de seguridad, con el propósito de prevenir nuevas fugas o situaciones que generen alteraciones del orden público. Los turbaqueros merecen vivir con tranquilidad y es responsabilidad de todas las instituciones trabajar de manera articulada para garantizar tanto la resocialización de estos jóvenes como la seguridad ciudadana”, manifestó el personero Iván Roca.

Finalmente, la Personería anunció que continuará promoviendo espacios de articulación interinstitucional para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos y verificar que las acciones implementadas contribuyan tanto a la protección de los adolescentes como al mantenimiento de la convivencia y la seguridad en el municipio.