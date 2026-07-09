Obras en Chuscalito alterarán la movilidad en la avenida Las Palmas durante tres semanas

Medellín

La Alcaldía de Medellín implementará cambios viales temporales en la avenida Las Palmas entre este viernes 10 de julio y el lunes 3 de agosto. La medida se debe al avance de las obras de estabilización e infraestructura hidráulica que ejecuta la Secretaría de Infraestructura Física en la quebrada La Presidenta, específicamente en el sector de Chuscalito (kilómetro 7).

Durante este periodo, la calzada en sentido San Diego–Alto de Las Palmas permanecerá cerrada. Para garantizar el flujo vehicular, las autoridades habilitarán la calzada opuesta en doble sentido, operando temporalmente con un carril de subida y otro de bajada. La Secretaría de Movilidad dispondrá de auxiliares de tránsito permanentes en la zona para orientar a los conductores.

Por tratarse de un corredor principal hacia el Oriente antioqueño, las autoridades locales prevén un incremento en la congestión vehicular, especialmente en las horas pico. Los secretarios de Infraestructura y Movilidad explicaron que la intervención directa sobre la calzada es necesaria para reponer la estructura hidráulica existente y recuperar la vía de manera segura.

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Ante estas afectaciones, la Secretaría de Movilidad recomendó a los ciudadanos planear sus recorridos con anticipación y utilizar rutas alternas. Para quienes ascienden por Las Palmas, se sugiere tomar la avenida Los Balsos o la calle 10A (La Cola del Zorro).

Para los conductores que descienden por esta zona, las opciones recomendadas incluyen el retorno N.° 8 para conectar con el desvío hacia la avenida Los Balsos, o el retorno N.° 6 para enlazar con la vía La Cola del Zorro.