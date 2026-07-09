Mutualser acerca los servicios de salud a las zonas rurales del Caribe colombiano

Mutualser continúa acercando los servicios de salud a los diferentes territorios del Caribe colombiano. En esta oportunidad, la jornada llegó al corregimiento de El Salado, donde, en articulación con líderes comunitarios de la región, se brindaron charlas sobre hábitos de vida saludable y atención en salud oral, medicina general, métodos de planificación familiar, así como la aplicación de vacunas del esquema regular y contra el virus del papiloma humano.

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En El Salado, el objetivo principal es acercar los servicios de salud para contribuir al bienestar de la población y aportar a la reconstrucción del tejido social en este corregimiento. La jornada fue articulada con prestadores de servicios de salud de la zona, como la ESE Centro de Salud Giovanni Cristini, la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen y la IPS Juan Carlos Marrugo.

Para la señora Irene Niño Cortés, habitante de la comunidad, este tipo de estrategias impactan positivamente la calidad de vida: “Hay personas que no tienen para pagar un transporte, ya que son 30.000 pesos entre ida y regreso. Entonces, traernos aquí a los profesionales de la salud es muy bueno y no hay palabras de agradecimiento para mutualser”.

En total se realizaron 122 atenciones individuales y 80 asistentes a las charlas de prevención. Además, hicieron presencia la MÓVIL ROSA y la MÓVIL SER JOVEN, donde se realizaron mamografías a mujeres entre los 45 y 65 años, se aplicaron vacunas contra el virus del papiloma humano y se tomaron pruebas rápidas para la detección de infecciones de transmisión sexual, con el propósito de fortalecer la prevención y la inmunización de la población.

Llegar a los territorios más apartados y acercar los servicios de salud también es una forma de contribuir al bienestar de las comunidades, fortaleciendo el acceso a una atención oportuna y promoviendo una mejor calidad de vida para sus habitantes.