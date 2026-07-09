Emprende Territorio fortalece capacidades de 90 emprendedores en Pasacaballos y zona insular

Pasacaballos y la vereda Bajo del Tigre; Caño del Oro, Bocachica, Tierrabomba y Barú vieron como 90 emprendimientos se fortalecieron en capacidades organizacionales, financieras y comerciales, impulsando la generación de mayores ingresos, gracias al proyecto Emprende Territorio: Ruta de Emprendimiento Étnico, una iniciativa de Promigas, Surtigas y SPEC, apoyado por la Cámara de Comercio de Cartagena.

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Cony Maldonado, de la isla de Tierrabomba, aprendió a trenzar desde los 12 años, viendo a las mujeres de su comunidad, y esa habilidad que ganó con la práctica diaria la convirtió en el negocio para generar ingresos a su hogar. Y aunque para ella lo que hacía esa suficiente para ganarse la vida, ser parte de Emprende Territorio hoy la hace sentir que no solo es “la chica que hace trenzas”, hoy se siente más cerca de ser una gran empresaria.

“Antes no sabía qué era tener un plan de inversión o llevar las cuentas mes a mes, ni siquiera sabía realmente cuánto me ganaba o cuánto tenía que guardar, trenzaba para el día a día. Hoy sé cómo llevar la contabilidad de mi negocio, hacer un cierre, organizarme para tener un fondo, puedo decirte cuánto me gano y tomar decisiones como, por ejemplo: voy a llevar a mi hija a un paseo porque distribuyo mi presupuesto o puedo decidir en qué arriesgarme a invertir”, dice Cony.

Como ella, 180 personas más vivieron la experiencia de ver transformar su iniciativa en un emprendimiento organizado y listo para ser cada vez más próspero.

La formación incluyó temas como desarrollo empresarial, educación financiera y gestión comercial, además de contar durante el proceso con acompañamiento psicosocial.

“Este programa refleja nuestro compromiso con el territorio. Desde Surtigas creemos en el talento de las comunidades y en su capacidad de emprender y de transformar realidades. Hoy celebramos a todos los emprendedores que apostaron por crecer, formarse y construir un mejor futuro”, indicó Jackeline Puente, Gerente general de Surtigas.

Con el proyecto se impactaron 36 emprendimientos en Pasacaballos, 17 en Bocachica, 12 en Caño del Oro, 12 en Tierra Bomba, 12 en Bajo el Togre y 1 más de Colectivo de Barú.

“Estamos inmensamente contentos con el impacto de este proyecto. Inicialmente pensamos en llegar a 80 emprendimiento, pero se impactaron 90, y además el 70% de ellos superaron el nivel de venta esperado. Nos complace también saber que el 76% está liderado por mujeres. Los resultados son realmente gratificantes”, aseguró César Barrios González, Coordinador Regional de Fundación Promigas.

Con esta iniciativa, Surtigas, Promigas, SPEC y la Cámara de Comercio de Cartagena reiteran su compromiso con la formación, el desarrollo y la prosperidad de las comunidades.