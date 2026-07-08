Sicarios asesinaron a una persona en el barrio El Zapatero de Cartagena

Reportó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio El Zapatero el 8 de Julio, sobre la 1:55 de la mañana aproximadamente, se registró el homicidio por arma de fuego, de un hombre que aún se encuentra sin identificar.

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De acuerdo con información recopilada, la víctima se encontraba departiendo en un establecimiento comercial de consumo de bebidas embriagantes, y al salir del lugar y caminar por la entrada del barrio, fue abordado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon causándole la muerte y huyeron sin rumbo conocido.

Por este suceso no hay personas capturadas, mientras que el occiso permanece en medicina legal.