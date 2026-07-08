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08 jul 2026 Actualizado 16:04

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Cartagena

Sicarios asesinaron a una persona en el barrio El Zapatero de Cartagena

Los responsables se desplazaban en motocicleta

Colprensa

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Reportó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio El Zapatero el 8 de Julio, sobre la 1:55 de la mañana aproximadamente, se registró el homicidio por arma de fuego, de un hombre que aún se encuentra sin identificar.

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De acuerdo con información recopilada, la víctima se encontraba departiendo en un establecimiento comercial de consumo de bebidas embriagantes, y al salir del lugar y caminar por la entrada del barrio, fue abordado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon causándole la muerte y huyeron sin rumbo conocido.

Por este suceso no hay personas capturadas, mientras que el occiso permanece en medicina legal.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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