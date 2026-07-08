¿Quién es alias ‘Alfred’, el jefe del ELN al que De la Espriella incluyó en su ultimátum? Getty Images / Cortesía

Cúcuta.

El nombre de alias ‘Alfred’ volvió a ocupar la agenda nacional luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, le diera, junto con alias ‘Andrey’, un plazo de un mes para someterse a la justicia.

Pero, ¿quién es el hombre al que las autoridades señalan como uno de los principales cabecillas del ELN en el Catatumbo?

De acuerdo con información de inteligencia, se trata de Robinson Navarro Flórez, quien tendría aproximadamente 56 años y acumularía más de 30 años dentro del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los organismos de seguridad lo identifican como uno de los jefes del Frente de Guerra Nororiental, estructura con injerencia en Norte de Santander y otras zonas del nororiente del país.

Las autoridades le atribuyen un amplio historial de acciones armadas.

Entre los primeros hechos figura su presunta participación, el 1 de abril de 2000, en la acción contra la cárcel Modelo de Cúcuta, que permitió la fuga de 71 reclusos.

Cinco años después, según los reportes oficiales, habría ordenado el asesinato de dos sacerdotes y dos civiles en el municipio de Convención.

En 2014, las autoridades también le atribuyeron la incineración de cinco tractocamiones en la vereda El Pavés, en jurisdicción de Ábrego.

Su nombre también aparece relacionado con varios ataques contra la Fuerza Pública.

De acuerdo con los organismos de seguridad, en 2015 habría ordenado la activación de un campo minado en Sardinata, que dejó tres soldados muertos, así como una emboscada contra la Policía en Ocaña, donde murieron dos uniformados y otros tres resultaron heridos.

Ese mismo año también le atribuyen un hostigamiento contra una base militar en Hacarí, que dejó seis civiles heridos.

Los informes de inteligencia igualmente lo vinculan con la instalación de un campo minado en Tibú en 2019, un ataque de francotirador contra una base militar en Convención en 2021, el lanzamiento de artefactos explosivos contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, en 2022, y el ataque ocurrido en marzo de 2023 en la vereda Villa Nueva, de El Carmen, donde murieron 10 militares y otros nueve resultaron heridos.

Además, las autoridades sostienen que durante 2025 habría direccionado las confrontaciones del ELN contra el Frente 33 de la disidencia de las Farc, enfrentamientos que desencadenaron una de las peores crisis humanitarias recientes en el Catatumbo.

El perfil de alias ‘Alfred’ volvió a ser objeto de atención después del anuncio de Abelardo de la Espriella, quien incluyó a este presunto cabecilla y a alias ‘Andrey’ en el ultimátum para que se sometan a la justicia.

Todos los hechos descritos corresponden a señalamientos de las autoridades y hacen parte de investigaciones que deberán ser resueltas por las instancias judiciales competentes.