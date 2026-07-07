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07 jul 2026 Actualizado 13:11

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Cartagena

Sicarios ultimaron a hombre con antecedentes en el barrio Loma Fresca

El fallecido tenía cuatro anotaciones judiciales

Colprensa

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La Policía Nacional en Cartagena confirma el sicariato ocurrido en el Barrio Loma Fresca, carrera 62. La noticia criminal ocurrió el domingo 5 de julio de 2026, siendo aproximadamente a las 7:30 p.m, siendo identificada la víctima como Freide López Miranda, de 31 años de edad, natural de Cartagena, quien alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial donde fallece.

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Testigos del sector manifestaron que el occiso se encontraba en vía pública, se le acercaron dos sujetos en una motocicleta, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones.

Dice el reporte que al hoy occiso, le registran cuatro anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, fuga de presos y tráfico de estupefacientes. Realizaron la inspección técnica al cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.

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