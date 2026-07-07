Nobsa celebrará el Día Mundial de la Ruana desde el 10 al 12 de julio

El municipio rendirá homenaje a sus artesanos con el Fashion de la Ruana

Nobsa

Del 10 al 12 de julio, Nobsa celebrará una nueva edición del Día Mundial de la Ruana, una programación que reunirá actividades culturales, deportivas, artesanales y artísticas para exaltar una de las prendas más representativas de Boyacá.

El secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo de Nobsa, Harold Sepúlveda, señaló que esta celebración cuenta con más de 20 años de tradición en el municipio y busca convocar a las familias para que disfruten de la cultura, la gastronomía, las artesanías y el comercio local.

“Desde el viernes 10 de julio hasta el 12 de julio vamos a tener el Día Mundial de la Ruana. Es un festival que lleva más de 20 años de tradición en nuestro municipio y este año vamos a tener muchos eventos culturales, artísticos y deportivos”, afirmó.

La programación iniciará el viernes con un desfile inaugural por las principales calles de Nobsa, donde se expondrán las ruanas y las tradiciones del municipio. En horas de la noche se llevará a cabo el Festival Boya Caranguear, dedicado a la música carranguera.

Para el sábado están previstos eventos deportivos como baloncesto, voleibol y ciclismo, en los que los participantes competirán usando ruana. Durante la noche se presentarán artistas regionales como Willy Carranga y Diego Camargo.

El domingo estará dedicado a los artesanos que elaboran esta prenda tradicional. Sepúlveda explicó que se realizará el Fashion de la Ruana, un espacio en el que se reconocerá el trabajo y la innovación de quienes mantienen viva esta tradición.

“Le queremos dar un homenaje a nuestros artesanos, que día a día durante todo el año vienen haciendo ruanas e innovando esta bonita prenda de cuatro puntas de nuestra región”, indicó.

La jornada también contará con la participación de la actriz Johanna Fadul y el humorista Don Jediondo. En la noche se presentarán Los Rolling Ruanas, la orquesta Matecaña y otros artistas invitados.

Los concursos de esquiladores, hilanderas y el reinado de la oveja se desarrollarán en el parque principal de Nobsa. Por su parte, el Fashion de la Ruana y los eventos artísticos tendrán lugar en el Centro Artesanal del municipio, ubicado por la vía San Roque, cerca del Puente Nuevo.

Las actividades comenzarán desde las 2:00 de la tarde del viernes y se extenderán durante todo el fin de semana. “Todos están totalmente invitados a que vengan y visiten nuestro municipio”, concluyó.

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