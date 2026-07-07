Nobsa celebrará el Día Mundial de la Ruana desde el 10 al 12 de julio
La programación incluirá un desfile inaugural, el Festival Boya Caranguear, competencias y deportivas en ruana.
Nobsa
Del 10 al 12 de julio, Nobsa celebrará una nueva edición del Día Mundial de la Ruana, una programación que reunirá actividades culturales, deportivas, artesanales y artísticas para exaltar una de las prendas más representativas de Boyacá.
El secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo de Nobsa, Harold Sepúlveda, señaló que esta celebración cuenta con más de 20 años de tradición en el municipio y busca convocar a las familias para que disfruten de la cultura, la gastronomía, las artesanías y el comercio local.
“Desde el viernes 10 de julio hasta el 12 de julio vamos a tener el Día Mundial de la Ruana. Es un festival que lleva más de 20 años de tradición en nuestro municipio y este año vamos a tener muchos eventos culturales, artísticos y deportivos”, afirmó.
La programación iniciará el viernes con un desfile inaugural por las principales calles de Nobsa, donde se expondrán las ruanas y las tradiciones del municipio. En horas de la noche se llevará a cabo el Festival Boya Caranguear, dedicado a la música carranguera.
Para el sábado están previstos eventos deportivos como baloncesto, voleibol y ciclismo, en los que los participantes competirán usando ruana. Durante la noche se presentarán artistas regionales como Willy Carranga y Diego Camargo.
El domingo estará dedicado a los artesanos que elaboran esta prenda tradicional. Sepúlveda explicó que se realizará el Fashion de la Ruana, un espacio en el que se reconocerá el trabajo y la innovación de quienes mantienen viva esta tradición.
“Le queremos dar un homenaje a nuestros artesanos, que día a día durante todo el año vienen haciendo ruanas e innovando esta bonita prenda de cuatro puntas de nuestra región”, indicó.
La jornada también contará con la participación de la actriz Johanna Fadul y el humorista Don Jediondo. En la noche se presentarán Los Rolling Ruanas, la orquesta Matecaña y otros artistas invitados.
Los concursos de esquiladores, hilanderas y el reinado de la oveja se desarrollarán en el parque principal de Nobsa. Por su parte, el Fashion de la Ruana y los eventos artísticos tendrán lugar en el Centro Artesanal del municipio, ubicado por la vía San Roque, cerca del Puente Nuevo.
Las actividades comenzarán desde las 2:00 de la tarde del viernes y se extenderán durante todo el fin de semana. “Todos están totalmente invitados a que vengan y visiten nuestro municipio”, concluyó.