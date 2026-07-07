Identifican a pareja hallada sin vida en zona rural de Turbana

Tras el hallazgo de dos cuerpos con visibles signos de violencia en la mañana de este domingo, 5 de julio, en la vía hacia el corregimiento de Ballestas, las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas. Se trata de Rosaura Passo Acevedo y Jainder Eugenio Bossio Pérez, quienes eran pareja sentimental, residían en el municipio de Arjona y dejaron cuatro hijos.

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La confirmación de su vínculo afectivo dio un giro a la investigación de este doble crimen, inicialmente reportado como dos hechos aislados debido a que los cadáveres fueron encontrados con una distancia aproximada de cuatro kilómetros entre sí, a un costado de la trocha conocida como Sr. Katanga.

El rastro de la pareja se había perdido desde la tarde del sábado, cuando salieron juntos de su vivienda en Arjona. Las alarmas se encendieron a primera hora del domingo, cuando habitantes de la zona rural de Turbana que se desplazaban a sus labores diarias tropezaron con la macabra escena y dieron aviso inmediato a las autoridades.

El primer cuerpo en ser localizado, a eso de las 7:00 a. m., fue el de Jainder Eugenio, de 38 años. Respecto a este primer punto, la Policía Metropolitana confirmó en su reporte oficial: “A las 07:00 de la mañana, luego de ser alertada por la comunidad, la Policía Nacional llegó hasta una vía terciaria, conocida como la trocha vía sr Katanga, donde halló el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Jainder Eugenio Bossio Pérez, de 38 años, conocido con el alias de ‘Yeison’. Los actos urgentes estuvieron a cargo de la Seccional de Investigación Criminal Sijín”.

Solo media hora más tarde, a cuatro kilómetros de distancia de la primera escena, las autoridades y la comunidad localizaron el cuerpo de Rosaura Passo. La mujer presentaba una profunda herida en la cabeza y tenía las manos atadas. Al respecto, la institución detalló: “A las 07:30 de la mañana, luego de ser alertada por la comunidad, la Policía Nacional llegó hasta una vía terciaria conocida como la trocha vía Sr Kantanga, donde halló el cuerpo sin vida de una mujer, aún sin identificar plenamente, quien al parecer, de acuerdo con información recolectada, era conocida con el alias de ‘Ana’”.

Aunque inicialmente los hallazgos se manejaron de forma separada por la distancia de los cuerpos, el entorno cercano y los mensajes de condolencias en redes sociales confirmaron que eran pareja. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Medicina Legal.

Frente a la complejidad del caso, las autoridades mantienen prudencia judicial para establecer formalmente los móviles y la conexión técnica del doble crimen.

“Es importante aclarar que los hechos son materia de investigación, toda vez que los cuerpos se hallaron con una distancia aproximada de casi 4km uno del otro. Por lo tanto judicialmente no se puede establecer aún la relación de estos dos hechos. La Policía Nacional dispuso de un equipo técnico para el esclarecimiento de este hecho”, puntualizó la Policía Nacional en su informe preliminar.