CAR suspende empresa que almacenaba residuos peligrosos sin autorización en Sibaté

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ordenó la suspensión inmediata a empresa que hacía el almacenamiento y disposición final de residuos peligrosos que se venía desarrollando en el predio, El Soche Arrayán - La Loma en la vereda El Jazmín del municipio de Sibaté.

Tras una visita al predio realizada por un equipo técnico y jurídico de la dirección regional Soacha de la CAR se pudo establecer el acopio a cielo abierto de varios elementos, empaques y materiales que se clasifican dentro de la categoría de residuos peligrosos.

“Se evidenció acopio de diferentes envolturas de medicamentos, productos de farmacia, empaques plásticos y productos de belleza qué son clasificados de acuerdo con las características de densidad, calibre, tipo y tamaño”, dijo el director Regional de Soacha, César Augusto Rico Mayorga.

En el informe técnico quedó registrado que, “al momento de la diligencia en el lugar no se observó publicación de licencia de construcción, y si esta construcción en un futuro va a emplearse para el almacenamiento, tratamiento y/o disposición de residuos peligros, esta requería de licencia ambiental.

Finalmente, se evidenció la construcción de una infraestructura de mayor tamaño donde, según lo informado por el personal que atendió la visita, se trasladaría la operación de almacenamiento y clasificación de estos elementos.