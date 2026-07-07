Capturan con un arma de fuego a alias ‘El Maldo’ en el barrio El Prado

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un presunto delincuente que portaba un arma de fuego ilegal en el barrio El Prado.

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Durante labores de registro y control por parte de las patrullas de vigilancia, fue interceptado un hombre de 22 años, conocido con el alias de ‘El Maldo’, quien se movilizaba en una motocicleta en horas de la noche. En el procedimiento, los uniformados le hallaron una pistola, un cargador y tres cartuchos sin percutir.

De acuerdo con las primeras informaciones, el capturado, al parecer, pretendía cometer un hurto en este sector de la ciudad. La oportuna intervención policial permitió prevenir una posible afectación contra la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos.

El capturado fue dejado, junto con el arma de fuego y la motocicleta inmovilizada, a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, mientras un juez de control de garantías define su situación judicial.

La Policía Nacional continúa intensificando los operativos contra el porte ilegal de armas de fuego en Cartagena. Gracias a estas acciones, en lo corrido del año han sido capturadas 530 personas por este delito y se han incautado 338 armas de fuego ilegales, resultados que contribuyen a la reducción de los factores que afectan la seguridad ciudadana.

“Cada arma de fuego ilegal que sacamos de circulación representa una oportunidad para proteger la vida de los cartageneros y prevenir hechos de violencia. Seguiremos fortaleciendo las capacidades operativas para enfrentar el delito y garantizar entornos más seguros para todos”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.