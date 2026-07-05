Así quedó el pico y placa en Bogotá: Números con restricción el 6, 7, 8, 9, 10 de julio del 2026

La medida de Pico y Placa es una política de restricción vehicular que ha estado vigente durante varios años en Bogotá y cuyo objetivo principal es mejorar la movilidad en la ciudad.

Este sistema busca reducir la congestión en los principales corredores viales, especialmente en los horarios de mayor tráfico, contribuyendo así a una circulación más fluida y organizada.

Esta estrategia no es exclusiva de la capital, ya que otras ciudades del país como Medellín, Bucaramanga, Pereira y Cali han implementado esquemas similares, con resultados positivos en la gestión del tráfico urbano y la movilidad.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la medida también tiene un componente ambiental, pues contribuye a la reducción de la contaminación del aire. Al disminuir la cantidad de vehículos que circulan en las horas pico, se reduce de manera considerable la emisión de gases y material particulado.

Pico y placa Bogotá: semana del 6 al 12 de julio

Lunes 6 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en Martes 7 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en Miércoles 8 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas Jueves 9 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en Viernes 10 de julio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y Placa Solidario en Bogotá

Para los conductores que necesitan utilizar su vehículo particular en días y horarios restringidos por el Pico y Placa, la ciudad ofrece una alternativa legal denominada Pico y Placa Solidario. Este mecanismo permite la circulación durante toda la jornada, previo registro y pago, y se ha consolidado como una opción relevante para quienes dependen del automóvil.

El programa funciona mediante la expedición de permisos que pueden adquirirse por tres modalidades: diaria, mensual o semestral. Cada conductor puede escoger la opción que mejor se ajuste a sus necesidades de movilidad.

Para acceder al beneficio es indispensable realizar el trámite a través de la plataforma oficial de la Secretaría de Movilidad, donde se diligencian los datos personales, las características del vehículo y se efectúa el pago correspondiente. Solo después de completar estos pasos el permiso queda activo para circular sin restricciones dentro del perímetro urbano.

¿Cuánto cuesta la multa por no cumplir el Pico y Placa?

De acuerdo con las tablas de autoliquidación vigentes para 2026, la infracción por incumplir la medida de Pico y Placa está clasificada como tipo C, específicamente la C14.

Esta corresponde a la conducta de “transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos por la autoridad competente”.

En este caso, la sanción económica es de $633.232. Sin embargo, la consecuencia no es únicamente monetaria, ya que también se contempla la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades de tránsito.