Presunto caso de hurto en Cúcuta involucra a esquema de protección de reconocido político

Cúcuta.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer un hecho registrado en un establecimiento comercial del barrio La Riviera, en Cúcuta, donde un integrante del esquema de protección de un reconocido dirigente político del departamento accionó su arma de dotación e hirió a un hombre que posteriormente fue capturado.

De acuerdo con la información preliminar conocida por Caracol Radio, el dirigente político se encontraba al interior del establecimiento, mientras su esquema de seguridad permanecía en el exterior, como parte de los protocolos de protección.

Según una de las versiones que es materia de investigación, el hombre herido habría intentado cometer un hurto en el sector, situación que originó la reacción del escolta, quien hizo uso de su arma de fuego.

Tras resultar lesionado, el presunto implicado fue capturado por las autoridades y trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica bajo custodia policial.

No obstante, alrededor de lo ocurrido también han surgido otras versiones que plantean una posible intención de atentar contra el dirigente político.

Esa hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades y hace parte de las verificaciones que adelantan los organismos competentes.

Las autoridades recopilan videos de cámaras de seguridad, testimonios y demás elementos materiales probatorios para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, determinar si efectivamente se trató de un intento de hurto o si existía otro móvil, así como establecer si la actuación del integrante del esquema de protección se ajustó a los protocolos establecidos.