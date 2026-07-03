Un joven fue secuestrado en la región del Catatumbo

Catatumbo

Los habitantes de la región del Catatumbo, en Norte de Santander, están alertando por un nuevo caso de secuestro que se presentó en la zona norte del departamento.

De acuerdo con lo reportado por organizaciones sociales, la víctima sería un joven de 18 años identificado como Jesús Arévalo Buitrago, quien al parecer fue interceptado por hombres armados cuando se movilizaba con su tío en una camioneta color gris. Ambas personas fueron llevadas con rumbo desconocido.

Esta sería la camioneta donde se movilizaban las víctimas. / Foto: Cortesía para Caracol Radio. Ampliar Esta sería la camioneta donde se movilizaban las víctimas. / Foto: Cortesía para Caracol Radio. Cerrar

Más información Más de dos mil toneladas de ayudas humanitarias han salido desde Norte de Santander y el Táchira

Metros más adelante, su tío fue dejado en libertad. El hecho tuvo lugar en la vereda La Popa. Desde que se conoció el plagio de este joven, su familia ha pedido a los responsables que le respeten la vida y que sea devuelto al seno de su hogar.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado frente a este hecho, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.

Es de resaltar que los habitantes de zona rural de Sardinata, desde hace varias semanas vienen alertando por el incremento de acciones violentas entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN. Todo apunta a una disputa territorial que estarían sosteniendo estas dos organizaciones armadas ilegales y que ha provocado el desplazamiento de decenas de familias campesinas de ese municipio.