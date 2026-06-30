Sara Valentina lleva la frescura de su nueva música al Caribe con el “Tour Costa”

La artista cartagenera Sara Valentina anuncia el lanzamiento de su más reciente sencillo, “Brisa Fresca”, con una gira muy especial por la región Caribe. Bajo el nombre de “Tour Costa”, la cantante visitará cuatro ciudades para compartir de cerca con sus seguidores en encuentros gratuitos, cargados de música, conversación y momentos inolvidables.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Más que una gira promocional, “Tour Costa” nace como una iniciativa para agradecer el respaldo de quienes han acompañado el crecimiento de su carrera y, al mismo tiempo, abrir un espacio para que nuevas personas conozcan su propuesta artística en un ambiente cercano, familiar y lleno de buena energía.

Los encuentros se realizarán en reconocidos centros comerciales de la región y estarán abiertos al público sin ningún costo.

Calendario del Tour Costa

* Valledupar – 1 de julio de 2026

Centro Comercial Unicentro

* Santa Marta – 3 de julio de 2026

Centro Comercial Zazué

* Barranquilla – 4 de julio de 2026

Centro Comercial Parque Central

* Cartagena – 5 de julio de 2026

Centro Comercial La Plazuela

“Quiero que este tour sea un espacio para encontrarnos, compartir, cantar y disfrutar juntos. Será una oportunidad para agradecer el cariño que he recibido durante este camino y para conocer a todas las personas que quieran sumarse a esta experiencia. Los espero para vivir momentos llenos de música, sonrisas y mucha buena energía”, expresó Sara Valentina.

La artista invita a familias, amigos, visitantes y amantes de la música a asistir a estos encuentros, donde la cercanía con el público será la protagonista y Brisa Fresca llegará para contagiar a todos con su ritmo y su mensaje.

Sobre Sara Valentina

Sara Valentina es una artista cartagenera que ha construido una sólida comunidad gracias a su autenticidad, carisma y capacidad para conectar con las emociones de su público a través de su música y contenido digital. Con el lanzamiento de “Brisa Fresca” y el “Tour Costa”, reafirma su compromiso de mantenerse cercana a su audiencia y seguir llevando su música a cada rincón del país.