Policía esclarece tres homicidios en Cartagena tras capturas de alias Jhon Henry y alias Rember

En el marco del “Plan Cazador por la Vida” y de las acciones adelantadas contra el homicidio, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró importantes resultados con el objetivo de continuar contrarrestando los delitos de impacto en esta capital bolivarense.

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La primera materialización de orden de captura, se llevó a cabo en el barrio 20 de Julio, más exactamente en el CDT, donde se notifico a alías “Jhon Henry” de su orden de captura por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, señalado de haber participado, presuntamente, en el doble homicidio en el que fueron asesinados madre e hijo en el municipio de Turbaco el 30 de abril de 2025.

Al capturado le figuran cuatro registros judiciales como indiciado por los delitos de homicidio (2025), porte ilegal de armas de fuego (2015 y 2025) y hurto calificado (2023).

Así mismo, en el barrio Olaya Herrera, sector Rafael Núñez, se realizó la captura por orden judicial de un sujeto conocido con el alias de ‘Rember’, de 41 años, quien, el pasado 4 de agosto de 2025, al interior de un establecimiento abierto al público y en medio de un acto de intolerancia, presuntamente hirió con arma cortopunzante a cuatro personas, una de las cuales falleció minutos después en un centro médico.

A alias ‘Rember’ le figuran dos registros judiciales como indiciado por los delitos de hurto (2014) y homicidio (2025).

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que les definan su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque, señaló que en lo corrido del año se han capturado 42 personas por homicidio, 367 por porte ilegal de armas y se han incautado 321 armas de fuego ilegales.