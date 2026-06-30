Policía captura a alias Joselito Maldad tras protagonizar un violento altercado en Arjona

La tranquilidad de los habitantes del barrio Sueños de Libertad, en el municipio de Arjona, se vio alterada por un violento episodio de intolerancia que requirió la intervención inmediata de la Policía Nacional. Los uniformados del cuadrante capturaron en flagrancia a un hombre de 39 años, ampliamente conocido en la zona bajo el alias de “Joselito Maldad”, en momentos en que atacaba a pedradas una vivienda del sector.

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La alteración del orden público fue reportada a las patrullas a través de los dispositivos digitales de la institución, lo que permitió un despliegue rápido hasta el lugar de los hechos. Al arribar a la escena, las autoridades civiles y policiales controlaron al sospechoso, quien se encontraba en un avanzado estado de exaltación mientras destruía los ventanales del inmueble y profería insultos, poniendo en riesgo la integridad de los residentes.

Tras ser reducido por las unidades policiales, se procedió a la legalización de su captura por el delito de daño en bien ajeno. De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, el procesado presenta un preocupante historial delictivo compuesto por nueve anotaciones judiciales previas por diferentes conductas punibles, antecedentes que ya están siendo evaluados por los despachos correspondientes.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, ponderó la efectividad de los planes de vigilancia comunitaria y la colaboración oportuna de los vecinos para neutralizar este foco de inseguridad. El alto oficial ratificó que la institución mantendrá las acciones contundentes en los cascos urbanos para mitigar las riñas y los daños a la propiedad privada, instando a los bolivarenses a seguir denunciando cualquier comportamiento que afecte la sana convivencia.