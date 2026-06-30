Habilitan envíos gratuitos a Venezuela tras terremoto para apoyar a familias afectadas

Tras los fuertes sismos registrados en Venezuela, que han afectado a cientos de familias y comunidades, SuperGiros, en alianza con Western Union, reafirma su compromiso de ofrecer soluciones que permitan mantener conectadas a las familias, facilitando el envío de remesas hacia Venezuela con tarifa de envío de $0. Las personas podrán realizar envíos sin costo hasta el 10 de julio de 2026.

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Esta iniciativa busca facilitar el envío de recursos económicos a las familias en Venezuela, brindando a los usuarios una alternativa segura, ágil y confiable para apoyar a sus seres queridos cuando más lo necesitan.

Juan Guillermo Ángel, subgerente comercial de SuperGiros Bolívar, destacó que, en momentos como estos, cada envío representa mucho más que una transacción.

“Nuestro propósito es facilitar soluciones que permitan a las personas mantenerse cerca de sus familias, ofreciendo un servicio seguro, eficiente y respaldado por una red con amplia trayectoria en el envío internacional de remesas”, dijo Ángel.

Por su parte, Juan Villalobos Madrid, director de Giros y Servicios, hizo un llamado a la solidaridad e invitó a quienes deseen apoyar a sus familiares a aprovechar este beneficio. “En SuperGiros creemos que estar cerca también significa hacer posible que la ayuda llegue cuando más se necesita. Seguiremos trabajando para ofrecer soluciones que conecten a las familias y les permitan acompañarse en los momentos más difíciles”.

Con esta campaña, SuperGiros Bolívar ratifica su compromiso de seguir conectando a las personas mediante servicios confiables, seguros y cercanos, reafirmando que, cuando más nos necesitan, estar cerca hace la diferencia.