Gregorio Torres y la nueva fórmula del éxito musical: licenciar, recuperar y multiplicar

Radicado en Miami, este ejecutivo de origen colombiano se ha consolidado en apenas tres años como una de las voces emergentes del negocio musical, no desde el escenario ni desde la consola, sino desde el terreno cada vez más estratégico del licenciamiento.

Su carta de presentación habla por sí sola. Como cofundador y Director of Music Licensing de Unisound, Torres ha tejido alianzas con propietarios de catálogos que hoy suman más de ocho millones de canciones y obras, un volumen que coloca a su empresa entre los intermediarios más activos del licenciamiento musical orientado a nuevas tecnologías. Pero la cifra que mejor resume su impacto es otra: bajo su gestión, Unisound ha generado más de 50 millones de dólares en oportunidades para sus clientes, dueños de catálogos que encontraron en estos acuerdos una fuente de ingresos inédita.

A ese logro se suma uno que toca una herida histórica de la industria. Los errores en el registro de obras y la ausencia de registros provocan que millones de dólares en regalías nunca lleguen a sus legítimos dueños. Con un software propio capaz de agilizar la verificación de derechos de autor y la normalización de datos, el equipo de Torres ha ayudado a editoriales musicales a recuperar más de 15 millones de dólares en regalías que les pertenecían y que no estaban cobrando.

El reconocimiento del ecosistema tecnológico llegó de la mano de uno de los nombres más influyentes del capital de riesgo. Andreessen Horowitz, conocido en la industria simplemente como a16z, lideró una ronda de inversión en Unisound, un respaldo que pocas startups del sector logran. “Cuando a16z invirtió capital en Unisound, validó que la industria musical ya se encuentra al mismo nivel que las startups de tecnología, finanzas o biotecnología”, explica Torres. Para él, ese fue el momento cumbre de su carrera: la confirmación de que la música había dejado de ser un sector de nicho para convertirse en territorio de gran escala.

El camino de Torres hasta este punto tiene la lógica de quien construye desde adentro. Egresado de Berklee College of Music en la primavera de 2022, comenzó como ingeniero de grabación en Rebel Eleven Studios, donde acumuló créditos junto a artistas y productores de primer nivel como Timbaland, Drake, Justin Timberlake, Cardi B, Bizarrap, Jhayco, Mora y Dei V. Esa experiencia en el corazón creativo de la industria es hoy su mejor credencial: en 2025 fue admitido como miembro votante de la Recording Academy, la organización detrás de los premios Grammy, donde participa en la selección de los proyectos nominados y galardonados. También forma parte, como Friend of the Guild, del Guild of Music Supervisors, el gremio que reúne a los profesionales del licenciamiento musical.

Innovador, creativo y generoso, según se define él mismo, Torres atribuye buena parte de sus resultados a una habilidad concreta: la de construir alianzas estratégicas entre Unisound y los dueños de catálogos, apoyado en una red de contactos que abre puertas constantemente. “Lo más gratificante”, dice, “es saber que estamos contribuyendo a que muchos creadores alcancen seguridad financiera”. En un negocio que cambia a toda velocidad, sus logros sugieren que Gregorio Torres entendió antes que muchos hacia dónde se movía el dinero, y el valor, de la música.