Diego Hernán Neira propone atraer inversión privada para combatir el desempleo y recuperar la confia

Diego Hernán Neira Acero, es candidato a la Alcaldía de Tunja por el Partido Oxígeno, para las elecciones atípicas del 26 de julio / Foto: Caracol Radio.

Tunja

El candidato a la Alcaldía de Tunja por el Partido Oxígeno, Diego Hernán Neira Acero, afirmó que su principal apuesta de gobierno será impulsar la inversión privada como mecanismo para generar empleo de calidad y reducir la dependencia laboral de la burocracia en la capital boyacense.

Neira explicó que antes de lanzarse a la contienda electoral trabajó en iniciativas para promover el desarrollo económico de la ciudad, entre ellas la gestión de beneficios tributarios para la instalación de la primera zona franca del departamento, ubicada en la vereda Pirgua.

Sus declaraciones se producen en medio de la publicación de las más recientes cifras del DANE, que ubican a Tunja entre las ciudades con mayor desempleo del país. Según el candidato, esta situación demuestra la necesidad de cambiar el modelo económico de la ciudad.

"La atracción de la inversión privada para que se genere empleo de calidad es un eje para la solución a la falta de empleabilidad en nuestra ciudad. Es muy triste ver cómo muchas personas tienen que depender de un contrato temporal o de un político para conservar su trabajo", manifestó.

Al ser consultado sobre el principal problema que enfrenta actualmente Tunja, Neira aseguró que la ciudad atraviesa una crisis de confianza e ingobernabilidad.

El aspirante atribuyó esta situación al panorama administrativo que dejó la anterior administración y sostuvo que es necesario restablecer la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones.

El candidato señaló que la corrupción ha afectado distintos sectores de la administración pública, desde la infraestructura educativa y deportiva hasta el mantenimiento de las vías.

En ese sentido, destacó el trabajo que ha adelantado con la iniciativa social “Colombia sin Huecos”, mediante la cual, junto a líderes ciudadanos, comerciantes e influenciadores como Julián Pinilla, conocido como “El Chico de la Ruana”, han promovido jornadas comunitarias para reparar algunos tramos de la malla vial utilizando tecnologías de asfalto en frío.

Según Neira, esta iniciativa nació antes de su aspiración política y busca demostrar que existen alternativas para atender una de las principales preocupaciones de los tunjanos.

Frente a las garantías electorales para la campaña, el candidato reconoció que algunos de sus contendores cuentan con mayores respaldos políticos y burocráticos, pero aseguró que su confianza está puesta en el voto de opinión.

"Quedó demostrado en elecciones anteriores que el voto de opinión pesa más que el voto burocrático en Tunja. La invitación es a que los ciudadanos salgan a votar y sean ellos quienes definan el futuro de la ciudad", expresó.

Las elecciones atípicas para elegir al nuevo alcalde de Tunja se realizarán el próximo 26 de julio, luego de la salida del anterior mandatario, y definirán quién gobernará la ciudad durante el tiempo restante del actual periodo constitucional.