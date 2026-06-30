Alcalde Dumek Turbay amplía hasta el 3 de julio recolección de ayudas para Venezuela

Con palabras de agradecimiento hacia quienes se han movilizado en torno a la campaña Cartagena unida por Venezuela, liderada por el alcalde Dumek Turbay y la primera dama Liliana Majana, que ya suma más de 40 toneladas de ayudas humanitarias recolectadas, la Alcaldía Mayor de Cartagena continuará recibiendo donaciones hasta este viernes, 3 de julio de 2026.

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Así lo informó, desde el Centro Intégrate, ubicado en el barrio El Líbano, la directora de Cooperación Internacional del Distrito, María Mercedes Abondano, con énfasis en las ayudas que en este momento son prioritarias.

La funcionaria distrital resaló que ayudas como ropa y agua ya se encuentran cubiertas. Pero se deben priorizar medicamentos y herramientas de trabajo que sean útiles en los operativos de búsqueda de sobrevivientes, tras el terremoto ocurrido el pasado 24 de junio en el vecino país.

“Hemos sobrepasado las expectativa que teníamos dentro del Distrito. Gracias a esta labor que ha liderado nuestra primera dama, nuestro alcalde y desde la Oficina de Cooperación, con el Centro Intégrate y toda la articulación distrital, llevamos más de 40 toneladas recaudadas. Hemos priorizado, no la ayuda inmediata, sino en la segunda y la tercera semana que es donde vemos que va bajando el número de ayudas y la gente necesita más”, destacó Abondano.

“Se requiere, en especial, alcohol, gasa, vendas y suero. Todo lo que es pañales, tanto para niños, como para adulto mayor, artículos de aseo. Al igual que herramientas como cascos y palas que serán muy útiles en esta coyuntura. Seguiremos recibiendo ayudas hasta el próximo 3 de julio”, concluyó Abondano.

Para ello continúan habilitados dos puntos de acopio: el primero, en el Centro Intégrate, en el barrio Líbano, carrera 49 #31B- 125; y el segundo, en la Oficina de Gestión Social, en la Plaza de la Aduana. Ambos espacios en horario de de 8:00 am- 4:30 p.m.

Ayudas humanitarias priorizadas en Cartagena

-Metronidazol

-Termómetros

-Salbutamol

-Pantroprazol

-Gasas

-Guantes estériles y no estériles

-Cajas, bolsas y cinta para embalaje

-Solución salina al 0,9%

-Antibióticos

-Analgésicos en gel

-Alcohol

-Batas para personal médico y paciente

-Leche en polvo

Esta iniciativa es posible gracias a la articulación entre nuestra Oficina de Gestión Social, Oficina de Cooperación Internacional, Secretaría del Interior y el Centro Intégrate, además de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD).