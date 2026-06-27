Sin espacio: los centros de acopio de Bogotá suspenden la recepción de donaciones

La Fundación Juntos Se Puede suspendió la recepción de ayuda humanitaria en todos sus puntos por falta de espacio. Reabrirán el próximo miércoles.

Fundación Juntos Se Puede suspende recepción de donaciones por saturación de capacidad logística

Los centros de acopio vinculados a la Fundación Juntos Se Puede suspendieron la recepción de donaciones tras alcanzar el límite de su capacidad de almacenamiento y operación. Según informó la organización, los puntos habilitados en Bogotá han recibido aproximadamente 400 toneladas de ayuda humanitaria, cifra que desbordó tanto las instalaciones internas como las zonas externas de almacenamiento.

Paola Díaz, integrante del equipo encargado en el punto de acopio de Usaquén, ubicada en la Carrera 8 #127-76, confirmó que en este momento los centros no están recibiendo ningún tipo de ayuda humanitaria. Las labores actuales se concentran en la clasificación y organización del material ya recibido, principalmente zapatos y ropa.

“No están recibiendo ayuda humanitaria en ningún centro vinculado a la fundación porque ya está abarrotada”, precisó Díaz, quien agregó que la medida aplica para todos los puntos de la red sin excepción.

La suspensión es temporal. Según lo indicado por la encargada, a partir del próximo miércoles los centros reanudarán la recepción de donaciones.

Mientras tanto, la fundación aclaró que no recibirá ropa ni comida para animales, y que el único apoyo requerido en este momento es el de voluntarios para labores de cargue, organización y logística.