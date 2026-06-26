Alerta amarilla hospitalaria y otras restricciones en Ocaña, por partido de Colombia vs Portugal
La administración municipal pidió a los ciudadanos disfrutar con responsabilidad el encuentro deportivo.
Ocaña
A través del Decreto 158 del 25 de junio del 2026, la alcaldía de Ocaña estableció medidas especiales para garantizar la seguridad, antes, durante y después del partido entre la Selección Colombia y Portugal, en Mundial 2026.
Las medidas adoptadas para este municipio al norte del departamento son:
Más información
- Se restringe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, desde las 3:00 de la tarde del 27 de junio y hasta las 6:00 de la mañana del 28 de junio.
- Suspensión de porte de armas de fuego, traumáticas, blancas u objetos cortopunzantes durante el 27 de junio del 2026.
- Control en establecimientos: Los establecimientos donde se transmitirá el partido deberán controlar el aforo permitido y garantizar condiciones de seguridad.
- Movilidad: No se permitirá transportar personas en platones de camionetas, techos de vehículos u otras formas que representen riesgo.
- Aglomeraciones: Se prohíbe las aglomeraciones de más de 50 personas en espacios públicos no autorizados para la transmisión del partido.
- Sector de salud: Se activa la alerta amarilla hospitalaria para garantizar la atención oportuna ante cualquier emergencia.
Así mismo la administración municipal resaltó que se mantiene las medidas establecidas en el Decreto 151 del 2024, que restringe la circulación y el estacionamiento de motocicletas en el casco urbano los fines de semana, entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...