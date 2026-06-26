Alerta amarilla hospitalaria y otras restricciones en Ocaña, por partido de Colombia vs Portugal

Ocaña

A través del Decreto 158 del 25 de junio del 2026, la alcaldía de Ocaña estableció medidas especiales para garantizar la seguridad, antes, durante y después del partido entre la Selección Colombia y Portugal, en Mundial 2026.

Las medidas adoptadas para este municipio al norte del departamento son:

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Se restringe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos , desde las 3:00 de la tarde del 27 de junio y hasta las 6:00 de la mañana del 28 de junio.

, desde las 3:00 de la tarde del 27 de junio y hasta las 6:00 de la mañana del 28 de junio. Suspensión de porte de armas de fuego, traumáticas, blancas u objetos cortopunzantes durante el 27 de junio del 2026.

de fuego, traumáticas, blancas u objetos cortopunzantes durante el 27 de junio del 2026. Control en establecimientos: Los establecimientos donde se transmitirá el partido deberán controlar el aforo permitido y garantizar condiciones de seguridad.

Los establecimientos donde se transmitirá el partido deberán controlar el aforo permitido y garantizar condiciones de seguridad. Movilidad: No se permitirá transportar personas en platones de camionetas, techos de vehículos u otras formas que representen riesgo.

No se permitirá transportar personas en platones de camionetas, techos de vehículos u otras formas que representen riesgo. Aglomeraciones: Se prohíbe las aglomeraciones de más de 50 personas en espacios públicos no autorizados para la transmisión del partido.

Se prohíbe las aglomeraciones de más de 50 personas en espacios públicos no autorizados para la transmisión del partido. Sector de salud: Se activa la alerta amarilla hospitalaria para garantizar la atención oportuna ante cualquier emergencia.

Así mismo la administración municipal resaltó que se mantiene las medidas establecidas en el Decreto 151 del 2024, que restringe la circulación y el estacionamiento de motocicletas en el casco urbano los fines de semana, entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.