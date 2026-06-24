Volvió el Festival de la Lechona a Bogotá: del 27 al 29 de junio en Rafael Uribe Uribe

Bogotá D.C

Del 27 al 29 de junio, la localidad de Rafael Uribe Uribe abrirá sus puertas para recibir a miles de asistentes en la quinta edición del Festival de la Lechona; una experiencia que mezclará gastronomía, cultura, música y celebración popular alrededor de uno de los platos más emblemáticos de la tradición colombiana, considerado entre los mejores platos de cerdo del mundo.

Este año el evento llega bajo el concepto “El Mundial del Sabor”, porque coincide con el encuentro Colombia vs. Portugal. Esta apuesta narrativa y cultural convierte a la reconocida ‘Zona L’ de Rafael Uribe Uribe en la gran cancha gastronómica de Bogotá.

Durante esos tres días, cerca de 86 establecimientos lechoneros ofrecerán como plato principal la lechona tradicional a solo 12 mil pesos. Además, los asistentes podrán disfrutar de innovadoras propuestas gastronómicas como hamburguesas, tacos, empanadas, picadas, conos y otras preparaciones del Tolima y el Huila.

El festival también contará con programación cultural, presentaciones musicales, danza, muestras folclóricas y actividades familiares.

Lugares del festival:

El Festival de la Lechona se desarrollará en los tradicionales corredores gastronómicos de la localidad:

● Avenida Caracas, entre calles 27 y 28C sur.

● Calle 27 sur, entre avenida Caracas y carrera 12H.

● Calle 28 sur, entre carrera 19 y avenida Caracas.

“Este año, con ‘El Mundial del Sabor’, queremos que Bogotá viva una gran fiesta colectiva en la que se unan la pasión futbolera, nuestra cultura popular y el sabor que nos identifica como territorio”, afirmó la alcaldesa local, Diana Carolina Sánchez Castillo.

Para la Asociación de lechoneros Zona L, este festival es la oportunidad perfecta para demostrar la grandeza de nuestro gremio.

“Cerca de 86 familias nos hemos puesto la camiseta para recibir a Bogotá en la cancha gastronómica más grande de la ciudad. El 27 de junio vamos a gritar los goles de nuestra Selección Colombia con un buen plato de lechona en la mano”, afirmó Marleny Espinosa, presidenta del gremio lechonero de la Zona L.