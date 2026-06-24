Denuncian a Petro ante la Comisión de Acusaciones por presunto acuerdo con el Clan del Golfo

Bogotá D.C

El concejal de Bogotá, Marco Acosta, radicó formalmente una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue al presidente Gustavo Petro por presuntos pactos con el Clan del Golfo que implicarían interferencias en operaciones militares.

Según el reportaje de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, existirían indicios de presuntos acuerdos entre altos funcionarios del Gobierno y representantes del Clan del Golfo que habrían derivado en decisiones con impacto directo sobre la seguridad nacional, las operaciones de la Fuerza Pública y la política criminal del Estado.

Acciones como “la reducción de operaciones militares, limitaciones a la acción de la Fuerza Pública y otras concesiones inaceptables para cualquier Estado de Derecho”, señaló el concejal.

Además, se denuncian presuntas acciones como extradiciones para favorecer a miembros de esta estructura criminal.

La denuncia solicita la comparecencia de funcionarios y exfuncionarios mencionados en los hechos, entre ellos el entonces Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, el director Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus e Iván Velásquez, para esa época ministro de Defensa; así como la preservación inmediata de archivos, registros y comunicaciones oficiales que puedan servir como material probatorio dentro de la investigación.

La Comisión de Acusaciones deberá ahora evaluar la solicitud y determinar las actuaciones correspondientes dentro del procedimiento constitucional previsto para este tipo de casos.



