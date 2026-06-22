“No está en los líderes pedir lealtad, sino mantener la palabra”: Paloma Valencia
La excandidata del Centro Democrático se refirió al respaldo de sus compañeras de partido y consultas al presidente electo Abelardo De la Espriella.
“Para Colombia era fundamental derrotar a Petro”: Paloma Valencia sobre resultados segunda vuelta
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Paloma Valencia estuvo en 6AM W de Caracol Radio reaccionando a los resultados de las elecciones presidenciales en segunda vuelta que dejaron como presidente electo a Abelardo De la Espriella.
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A propósito del desarrollo de la campaña, en la que fue la candidata oficial del Centro Democrático, Valencia opinó sobre el respaldo que recibió De la Espriella, desde el interior de su mismo partido.
En particular, Paloma se refirió a la posición de sus excompañeras de campaña y agremiación política, como Vicky Dávila, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, quienes se distanciaron de su campaña, llegando incluso a sumarse a De la Espriella desde la primera vuelta.
“Yo creo que no está en los líderes pedir lealtad; está en los líderes mantener la palabra”, expresó la exsenadora.
“La política es así, yo creo que cada uno expresa su manera de ser”, señaló, colocando todo el foco del momento en la importancia del triunfo del candidato de derecha sobre la política progresista del oficialismo.
“Yo creo que los colombianos hoy tenemos que, en medio de todo, celebrar que hay una oportunidad de mantener la democracia, y tenemos que tener una unidad cada vez más”, expresó Paloma Valencia.
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