En San Rafael asesinaron a dos jóvenes, al parecer, son hermanos

San Rafael- Antioquia

En el municipio de San Rafael, Oriente de Antioquia, se reportó un hecho violento que generó preocupación entre la comunidad. Dos jóvenes fueron atacados a tiros y fallecieron debido a las lesiones ocasionadas con arma de fuego.

Según el reporte de la policía sobre este hecho, el doble homicidio ocurrió en la vereda La Araña, distante a unos 20 minutos de la cabecera municipal; una de las víctimas fue identificada como Andrés Felipe Hernández Salasar y la otra aún no trasciende la identidad, al parecer, son hermanos. La comunidad manifestó que en la madrugada de este jueves 18 de junio escucharon varios disparos y luego una motocicleta que se movilizó por la zona, lo que permite inferir que los homicidas habrían huido de la zona en este vehículo.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue municipal por el cuerpo de bomberos con apoyo del ejército que llegó al lugar del ataque sicarial. Por el momento, las autoridades no entregan una hipótesis de este hecho violento, por lo que se espera que entreguen mayores detalles.