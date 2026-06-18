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18 jun 2026 Actualizado 17:10

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Aprueban recursos para la construcción del nuevo hospital de Candelaria

El Ministerio de Salud dio viabilidad al proyecto que permitirá levantar una nueva sede hospitalaria de mediana complejidad para atender a cerca de 150.000 habitantes del municipio vallecaucano.

El nuevo hospital beneficiará a cerca de 150.000 habitantes. Foto: Alcaldía de Candelaria.

El nuevo hospital beneficiará a cerca de 150.000 habitantes. Foto: Alcaldía de Candelaria.

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Candelaria

Luego de los reiterados llamados de la Alcaldía de Candelaria y la Gobernación del Valle del Cauca, el Ministerio de Salud aprobó la viabilidad para la construcción del nuevo Hospital Local.

El proyecto ya contaba con estudios, diseños y recursos aprobados para iniciar su primera fase. Sin embargo, durante más de un año permaneció a la espera del aval del gobierno Nacional.

La alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo, confirmó que esta aprobación permitirá avanzar en la construcción de un moderno centro hospitalario de mediana complejidad, una obra considerada prioritaria para fortalecer la atención en salud en el municipio.

La obra será financiada con recursos de la Nación, aportes de la Gobernación del Valle del Cauca y recursos propios del municipio, aprobados previamente con el respaldo del Concejo Municipal.

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La mandataria destacó que el nuevo hospital beneficiará a cerca de 150.000 habitantes y permitirá ampliar la capacidad de atención en salud de un municipio cuya infraestructura hospitalaria resulta insuficiente frente al crecimiento de la demanda de servicios.

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