Frustran fleteo en Bosa: delincuente intentó ocultar el dinero y el arma de fuego en un cementerio

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Bosa lograron la captura en flagrancia de un ciudadano de 24 años por los delitos de hurto agravado, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y lesiones personales.

Los hechos se registraron en la calle 68 con carrera 79 sur. Mientras la patrulla de vigilancia adelantaba labores de registro y control, fue alertada por la central de radio sobre una motocicleta que habría participado en un hecho delictivo.

De manera inmediata se inició un plan candado que permitió ubicar el vehículo. Tras una persecución, uno de los delincuentes fue reducido por los uniformados luego de intentar esgrimir un arma de fuego, la cual arrojó posteriormente, junto con un bolso, en el Cementerio de Piamonte.

De acuerdo a las investigaciones, dos ciudadanas que habían retirado 2 millones de pesos de una entidad bancaria en Bosa Centro fueron víctimas de hurto mediante la modalidad de fleteo, en este hecho una de ellas resultó herida.

Las afectadas reconocieron plenamente al ciudadano capturado y los elementos recuperados por la patrulla de vigilancia. El capturado, quien presenta anotaciones judiciales por el delito de hurto, fue dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de Bosa junto con los elementos materiales probatorios, para que responda por los hechos que se le atribuyen.