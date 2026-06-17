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17 jun 2026 Actualizado 14:57

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Frenan disposición irregular de escombros que amenazaba canales de agua en Sopó

La afectación ambiental se presenta en un área aproximada de 5,82 hectáreas.

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Luego de una denuncia anónima, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca realizaron una visita técnica en zona rural del municipio de Sopó, donde evidenciaron la disposición de material de excavación y residuos de construcción y demolición sin el cumplimiento de los requisitos ambientales.

Durante la inspección, los técnicos identificaron la presencia de fragmentos de ladrillo, concreto, tuberías, acero y otros materiales dispuestos directamente sobre el suelo en un área aproximada de 5,82 hectáreas.

“Esta situación estaría afectando canales internos del terreno, con riesgo de alteración en la dinámica hídrica y posibles escenarios de inundación”, dijo el director de Sabana Centro, Mauricio Garzón.

Durante el recorrido también se constató el ingreso de vehículos tipo volqueta para continuar con la disposición, lo que evidencia que la actividad se encontraba en ejecución.

“Este tipo de prácticas altera las características del suelo, afecta la dinámica del agua y puede generar riesgos ambientales como erosión, contaminación y posibles inundaciones. Además, la acumulación de estos residuos puede obstruir el flujo natural del agua, impactando los ecosistemas y aumentando la vulnerabilidad del territorio”, agregó Garzón.

De acuerdo con la información recopilada, las actividades estarían relacionadas con la adecuación del terreno; sin embargo, durante la visita no se aportaron documentos que acreditaran el cumplimiento de los requisitos necesarios para el manejo adecuado de estos residuos.

Ante esto, la Corporación impuso medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de las actividades, hasta tanto se verifique el cumplimiento de las condiciones exigidas para este tipo de intervenciones

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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