Empresaria en Fusagasugá, en grave estado de salud tras ser atropellada durante campaña política

Este fin de semana festivo en Colombia ocurrió un grave accidente de tránsito en Cundinamarca en medio de una actividad de una campaña presidencial.

En cámaras de seguridad quedó registrado el momento. Primero, se ve que varios seguidores del candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, se ubicaban en medio de una actividad política en plena vía Girardot-Bogotá, en el kilometro 5, muy cerca de una estación de gasolina.

Por esa misma vía pasaba un camión blanco que gira, al parecer para entrar a esa estación de gasolina, pero impacta a una de las personas que se encuentra en la actividad política mientras iba caminando.

Inmediatamente sus compañeros corren para socorrerla del atropello y llaman a una ambulancia.

La empresaria es identificada como Angela Caicedo y fue trasladada a la clínica Belén de Fusagasugá y luego remitida a la Fundación Santa Fe en Bogotá, debido a la gravedad de las heridas.

Su diagnóstico es reservado, pero se encuentra en estado crítico.

De acuerdo a las autoridades, el conductor del camión es un hombre de aproximadamente 20 años. En el momento se le realizó la prueba de alcoholemia y arrojó negativa.

Este caso fue conocido por la Fiscalía General de la Nación que es la entidad que deberá determinar la responsabilidad del conductor en este hecho.