La actriz Anya Taylor-Joy se une al elenco de ‘El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum’

Este lunes se conoció que la actriz estadounidense Anya Taylor-Joy es la última estrella en unirse al reparto de ‘El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum’.

La película está dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien regresa como Gollum, junto a Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como el Rey Thranduil.

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Taylor-Joy se une a un elenco estelar de nuevos miembros, entre los que se incluyen Kate Winslet como Marigol, Jamie Dornan como Strider y Leo Woodall como Halvard.

La ganadora del Globo de Oro y nominada al Emmy interpretará a Seren, una elfa Sindar del Reino del Bosque, descrita como “una agente leal y de confianza del Rey Thranduil”.

La película narrará la búsqueda del hobbit corrupto en los años previos a la primera entrega de la trilogía, ‘La Comunidad del Anillo’.

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‘El Señor de los Anillos: La caza de Gollum’ se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de diciembre de 2027.

Joy fue una de las múltiples estrellas que estuvieron el pasado viernes en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay, en el Estadio de Los Ángeles, en California,donde el país anfitrión ganó 4 a 1.