Ofrecen $20 millones de recompensa por los responsables de la muerte de un niño en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, confirmó que tras un consejo extraordinario de orden público se tomó la decisión de ofrecer una recompensa por información que permita dar con el paradero de los responsables de la muerte de un menor de 11 años en la Octava Etapa del Barrio Jordán.

“Lamentamos profundamente la pérdida de uno de nuestros niños a manos de asesinos. Citamos este comité extraordinario para optimizar recursos, alinear esfuerzos institucionales y lograr resultados. No vamos a permitir que este caso quede impune ni que los delincuentes sigan afectando la tranquilidad de los ibaguereños”, afirmó Francisco Espín, secretario de Gobierno.

Como resultado del encuentro, las autoridades aprobaron una recompensa de hasta $20 millones para quien suministre información que facilite la identificación y captura de los delincuentes involucrados en este hecho.

Por otra parte, el funcionario indicó que las autoridades hacen un análisis de los planes de registro y control con el fin de prevenir nuevos hechos de violencia y brindar respuestas oportunas a la ciudadanía.

Por su parte el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Edgar López, destacó que la investigación fue priorizada y que todas las capacidades institucionales están concentradas en esclarecer lo sucedido.

“La Policía Nacional lamenta profundamente la muerte de estas dos personas, especialmente la del menor de 11 años. Esperamos obtener resultados contundentes en los próximos días”, señaló el oficial.

Dato: en el sector donde se registró la muerte del niño también se presentó a la misma hora un caso de sicariato que cobró la vida de un hombre de 43 años conocido con el alias de Darwin.