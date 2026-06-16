Los Premios Grammy añaden cinco nuevas categorías y anuncian cambios en sus reglas para el 2027

Los Ángeles, CA February 1, 2026 Grammy Awards gramophone inside Crypto.com Arena in Los Angeles, CA, Sunday, Feb. 1, 2026. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images) / Allen J. Schaben

Este martes se conoció que los Premios Grammy han añadido cinco nuevas categorías, que entrarán en vigor en la edición número 69 de la gala en 2027.

Las nuevas categorías son: Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B, Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional, Mejor Álbum de Música Folclórica Tradicional y Mejor Canción Latina.

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Junto con las nuevas categorías, los Grammy anunciaron varios cambios en sus reglas.

Estas incluyen actualizaciones de los criterios y requisitos de elegibilidad para las categorías de Mejor artista revelación, Mejores Notas de Álbum y Mejor Álbum Histórico.

Los premios también modificaron los requisitos de elegibilidad para los álbumes, reduciendo el porcentaje de grabaciones nuevas exigido del 75 % al 66 % para evitar la exclusión de candidaturas ampliamente reconocidas en la industria musical como álbumes nuevos.

“2027 será un año increíble para los Premios Grammy y uno que refleja el extraordinario crecimiento que estamos viendo en la música”, declaró Harvey Mason Jr., director ejecutivo de los Grammy.

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“Los cambios propuestos por los miembros de nuestra Academia de la Grabación reflejan la amplitud de la industria musical actual y la diversidad de géneros, técnicas y creadores que la conforman. Nos entusiasma ver cómo estas actualizaciones se materializan el próximo año, mientras celebramos a los profesionales de la música que impulsan su evolución”, agregó.

La ceremonia de los Grammy 2027 se transmitirá en vivo por ABC, Disney+ y Hulu el 7 de febrero de 2027.