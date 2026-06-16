Corralejas en El Espinal dejan 10 heridos durante el puente festivo

Tolima

El desorden social y las personas lesionadas marcaron el regreso de las corralejas en El Espinal, municipio en el que estuvieron suspendidas estas actividades por casi cuatro años.

Según el mayor Luis Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil en el Tolima, un total de 10 personas resultaron heridas en el marco de las corralejas desarrolladas durante el puente festivo comprendido entre el 13 y el 15 de junio, fin de semana que daba inicio a la temporada taurina en El Espinal.

“Se atendieron 10 personas, ocho con heridas causadas por toros y dos con arma cortopunzante. Las personas heridas por los toros presentan laceraciones profundas, heridas bastante grandes, y fueron trasladadas al hospital para su atención”, indicó el mayor.

Durante el puente festivo circuló la versión sobre la muerte de uno de los ocho heridos por los toros. El hombre sufrió profundas corneadas en su brazo derecho y su abdomen. Sin embargo, consiguió sobrevivir, aunque su pronóstico es reservado y permanece en Unidad de Cuidados Intensivos.

“Debemos tener en cuenta que el ruedo no es para todo el mundo. Si están ingiriendo bebidas alcohólicas, no entren a esta corraleja, dado que el alcohol reduce drásticamente los reflejos, nubla el sentido del peligro y da una falsa sensación de agilidad. La gran mayoría de las cornadas graves ocurre en personas bajo los efectos del alcohol”, detalló.

Desde 2022 se habían suspendido las corralejas en El Espinal, año en el que se produjo la recordada tragedia por el desplome de los palcos en la plaza de toros Gilberto Charry, la cual dejó cuatro personas muertas y más de 300 heridas.

Se prevé que las corralejas continúen en este 2026, en el último fin de semana de junio, es decir, del 27 al 29. El alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, advirtió que serán “las últimas en la historia” de ese municipio.