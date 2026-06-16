Bala perdida acabó con la vida de un niño de 11 años en el barrio Jordán de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que en la noche del lunes 15 de junio se registró un nuevo hecho de sicariato en el que murió un hombre de 43 años y un menor de solo 11 años en el en el barrio Jordán Octava Etapa.

“Siendo aproximadamente las 8 de la noche se presenta unos confusos hechos donde tenemos dos víctimas, la primea víctima es un hombre de 43 años conocido con el alias de ´Darwin´ persona que al parecer era expendedora y consumidora de estupefacientes en esta parte del Jordán”, dijo el coronel, Yeison Haird López, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

La persona que fue víctima de sicariato presentaba anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, lesiones personales, receptación y violencia intrafamiliar confirmaron las autoridades.

En el mismo hecho un menor de 11 años resultó lesionado y posteriormente murió en la unidad de Salud de Ibagué producto de una bala perdida, el menor se encontraba con un familiar en la zona donde se registró el ataque con arma de fuego.

“Una segunda víctima, lamentablemente se trata de un menor de 11 años que al parecer se encontraba en inmediaciones del lugar con un familiar, una de estas balas perdidas impacta su humanidad, es trasladado a un centro asistencial donde infortunadamente fallece por la gravedad de las heridas”, resaltó el subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

La Policía Metropolitana de Ibagué conformó un grupo especial para la investigación de este caso con el fin de dar con los responsables de este doble homicidio en el barrio Jordán Octava Etapa.

“Hacemos un llamado a la comunidad ibaguereña que tenga información de inmediato nos informe a la línea 1 2 3 para avanzar de manera rápida con la investigación y dar captura a estos delincuentes”, puntualizó el coronel, Yeison Haird López, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.